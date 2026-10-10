"Еще и окажутся на шее у соцбюджета": Домбрава раскритиковал привлечение иностранной рабочей силы
Привлечение иностранных работников не обязательно делает страну богаче. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава считает, что вместо увеличения числа работников экономике нужны производительность, эффективность и компании, создающие продукцию с высокой добавленной стоимостью.
В эфире программы TV24 "Naudas cena" министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что экономический рост напрямую не зависит от численности населения. По его мнению, гораздо важнее производительность труда, эффективность и способность предприятий создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
"Мы видим, что в мире достаточно много стран, которые экономически развиты значительно лучше Латвии, хотя их население меньше. Численность населения автоматически не означает экономического развития", - подчеркнул Домбрава.
Министр считает, что привлечение дополнительной рабочей силы само по себе не решает проблем экономики. По его словам, ставка на увеличение количества работников может даже ухудшить положение местных жителей.
"Производительность, эффективность, способность предприятий создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью - именно это стимулирует экономическую активность. А не бесконтрольное завоз рабочей силы, который тянет зарплаты вниз и ухудшает условия жизни самих жителей", - заявил Домбрава.
Он также выразил опасение, что часть приезжих работников в итоге может оказаться зависимой от социальной поддержки, создавая дополнительную нагрузку на общество.
"В конце концов эти люди еще умудряются оказаться на шее у социального бюджета и создают проблемы для общества в целом. Такой путь определенно не способствует экономическому развитию, а скорее ведет к экономическому упадку", - считает министр.