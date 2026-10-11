В Финляндии решили резко усложнить процесс получения гражданства
С 1 марта 2027 года иностранцам, желающим получить гражданство Финляндии, придется сдавать специальный экзамен.
Как сообщает Миграционная служба Финляндии (Migri), цель экзамена – проверить, насколько претенденты знакомы с устройством финского общества, основными принципами государственного управления, правами и обязанностями граждан.
Экзамен будет проверять не только знание отдельных фактов, но и понимание того, как устроена повседневная жизнь в Финляндии. Предполагается, что претендент должен ориентироваться в вопросах общественного устройства и знать основные правила жизни в стране.
Введение экзамена продолжает реформу финского законодательства о гражданстве, направленную на ужесточение условий натурализации.
Ранее Финляндия уже увеличила общий срок проживания, необходимый для получения гражданства, с пяти до восьми лет. При этом для отдельных категорий заявителей предусмотрены исключения, в том числе связанные с владением финским или шведским языком.
Кроме того, власти ужесточили требования к заявителям в отношении законопослушности и финансовой самостоятельности.