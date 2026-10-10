Кулбергс усомнился в налоге на стриминговые платформы ради латвийского кино
Стриминговые платформы хотят заставить платить за латвийское кино, но премьер-министр Андрис Кулбергс сомневается, что новый налог принесет стране больше пользы, чем вреда. Он предлагает поискать другие источники финансирования и привлечь в Латвию больше иностранных кинопроизводителей.
Премьер-министр Андрис Кулбергс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник на следующей неделе, 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. Премьер готовится обсудить запланированный налог на стриминговые платформы и призвать представителей отрасли оценить альтернативное решение для финансирования латвийского кино.
По словам Шверны, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов.
Кулбергс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. "Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства - убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду", - сказал премьер.
Премьер-министр призвал Министерство культуры и Министерство финансов совместно с отраслью подготовить решение по финансированию латвийских фильмов и сериалов, которое можно сравнить с ожидаемым вкладом от налога на стриминговые платформы. В свою очередь, Министерству экономики в сотрудничестве с Латвийским агентством инвестиций и развития и представителями платформ следует оценить конкретные возможности расширения распространения латвийских произведений, совместных фильмов и реализации международных кинопроектов в Латвии.
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Кулбергс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы и вместо этого больше сосредоточиться на поддержке развития киноиндустрии. Нужно понять, перевешивают ли выгоды от такого налога возможные риски в отношениях со стратегическими партнерами Латвии.
Кулбергс считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране..
Возражения против сказанного Кулбергсом высказали представители киноиндустрии, которые считают, что новый платеж необходимо ввести.