Кулбергс усомнился в налоге на стриминговые платформы ради латвийского кино

Кулбергс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. "Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства - убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду", - сказал премьер.