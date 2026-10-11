Европе пообещали теплую зиму и снижение расходов на отопление
Европа может получить неожиданную выгоду от одного из самых мощных климатических явлений последних десятилетий. Развивающийся в Тихом океане так называемый супер-Эль-Ниньо способен повлиять на погоду предстоящей зимой, повысив вероятность более высоких температур в европейских странах.
Как сообщает Bloomberg, необычайно сильный Эль-Ниньо может оказаться благоприятным фактором для европейского энергетического рынка. После нескольких лет нестабильности цен на энергоносители даже сравнительно небольшое снижение потребности в отоплении способно облегчить финансовую нагрузку на предприятия и домохозяйства.
Что происходит в Тихом океане
Эль-Ниньо – природное климатическое явление, при котором поверхностные воды центральной и восточной частей экваториального Тихого океана становятся теплее обычного. Изменение температуры огромных масс воды влияет на циркуляцию атмосферы, а через нее – на погодные условия во многих регионах планеты.
Обычно Эль-Ниньо возникает с интервалом в несколько лет и продолжается от нескольких месяцев до года и более. Его последствия могут проявляться в виде засух, наводнений, аномальной жары и изменения характера осадков.
В 2026 году явление приобрело исключительную силу. По данным Всемирной метеорологической организации, температура поверхности воды в центральной и восточной частях тропического Тихого океана продолжает повышаться. Ожидается, что Эль-Ниньо достигнет максимальной интенсивности в декабре.
Почему Европа может выиграть
Влияние Эль-Ниньо на Европу значительно сложнее и менее предсказуемо, чем на страны, расположенные непосредственно в бассейне Тихого океана. Тем не менее изменения атмосферной циркуляции способны повлиять на движение воздушных масс над Атлантикой.
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Некоторые сезонные прогнозы указывают на вероятность более мягкой и влажной зимы на значительной части европейского континента. При таком сценарии возрастает влияние теплого атлантического воздуха, а продолжительные периоды сильных морозов становятся менее вероятными.
Для европейской экономики это может иметь существенное значение. Температура воздуха зимой непосредственно влияет на потребление природного газа, электричества и тепловой энергии. Чем меньше холодных дней, тем ниже потребность в отоплении жилых домов, офисов и производственных помещений.
Снижение спроса на газ способно уменьшить давление на европейский энергетический рынок и облегчить формирование запасов топлива.
Особенно важным такой сценарий может оказаться для стран, где значительная часть зданий отапливается природным газом, а также для предприятий с высоким потреблением энергии.