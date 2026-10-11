В Елгаве начинается реконструкция важного путепровода - жителей призывают набраться терпения
На следующей неделе, 13 октября, начнется реконструкция путепровода через железную дорогу на Литовском шоссе в Елгаве, и для движения будут закрыты две из четырех полос.
Сначала работы будут вестись на полосах в направлении в центр города, со стороны Риги. В этот период движение в обоих направлениях будет организовано по одной полосе в каждом направлении по противоположной стороне эстакады — в сторону Риги, со стороны Добеле.
Во время строительных работ максимальная разрешенная скорость движения по эстакаде составит 30 км/ч. Водителям следует учитывать, что движение по эстакаде будет медленнее, и для достижения пункта назначения может потребоваться больше времени, чем обычно. Также следует учитывать, что на период работ будет закрыто движение пешеходов по рижской стороне эстакады — пешеходы будут направлены на другую сторону.
Хотя эстакада признана пригодной к эксплуатации и безопасной для пешеходов и автотранспорта, специалисты, проводя обследования и регулярные проверки, установили, что требуется масштабная реконструкция. Основная проблема — попадание воды в конструкции эстакады, что в долгосрочной перспективе повреждает элементы моста.
В ходе реконструкции предусмотрено восстановление конструкций эстакады, гидроизоляции, обновление дорожного покрытия, а также улучшение и расширение тротуаров для пешеходов и решений по безопасности, обновление опор освещения, реконструкция системы сбора дождевых вод и благоустройство прилегающей территории.
Работы на рижской стороне эстакады планируется завершить к концу лета 2027 года, а полностью реконструкцию — к июню 2028 года.
Общая стоимость проекта составляет 5,26 млн евро; финансирование осуществляется в равных долях Министерством сообщения и самоуправлением государственного города Елгава.
Читайте продолжение после рекламы
Водителям следует учитывать, что из‑за строительных работ движение будет более медленным, и для поездки до места назначения может потребоваться больше времени, чем обычно, особенно в часы пик — утром, вечером и в выходные дни.
Автомобилистов призывают быть внимательными, следить за изменениями в организации движения и соблюдать установленные дорожные знаки.
Эстакада построена в 1979 году и является одним из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Елгавы. Ее каждый день переходят и переезжают около 16 тысяч транспортных средств, в том числе около 2300 грузовиков и автобусов.