В Елгаве начинается реконструкция важного путепровода - жителей призывают набраться терпения

Во время строительных работ максимальная разрешенная скорость движения по эстакаде составит 30 км/ч. Водителям следует учитывать, что движение по эстакаде будет медленнее, и для достижения пункта назначения может потребоваться больше времени, чем обычно. Также следует учитывать, что на период работ будет закрыто движение пешеходов по рижской стороне эстакады — пешеходы будут направлены на другую сторону.