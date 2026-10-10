"Сынок, так нельзя!" В Риге подростки рискуют жизнью, Rīgas satiksme призывает сообщать в полицию

В Rīgas satiksme подчеркивают, что подобные действия нельзя считать безобидным развлечением. По сути, молодые люди играют со своей жизнью. Представитель предприятия Байба Бартасевич-Фельдмане объясняет, что в такой ситуации опасность может возникнуть из-за множества факторов: резкого поворота, торможения, веса человека, узких выступов шириной всего в несколько сантиметров, за которые можно ухватиться, или углублений возле номерного знака, куда пытаются поставить ногу. Если хотя бы один из этих факторов сыграет против человека, последствия могут оказаться трагическими.