"Сынок, так нельзя!" В Риге подростки рискуют жизнью, Rīgas satiksme призывает сообщать в полицию
В Риге подростки придумали опасное развлечение: цепляются за заднюю часть общественного транспорта и едут так несколько остановок. Очевидцы предупреждают об угрозе, а в Rīgas satiksme напоминают, что такая выходка может закончиться трагедией.
В последнее время поймали нескольких молодых людей, которые цеплялись за заднюю часть общественного транспорта и пытались таким образом проехать несколько остановок. Жительница Ивита рассказала программе "Degpunktā", что заметила одного из таких подростков, когда ехала в машине вместе с сыном.
"Вдруг ребенок говорит мне: "Эй, мама, смотри!" Можно так делать?" А я ему: "Нет, сынок. Так нельзя", - вспоминает женщина.
По ее словам, у молодого человека с собой была также свеча, которую во время поездки он поставил на крышу троллейбуса.
Ивита не стала молчать о случившемся. На следующей остановке она остановила транспорт и сообщила водителю о том, что увидела. Однако к этому моменту подросток уже спрыгнул с задней части троллейбуса и, довольный собой, убежал.
В Rīgas satiksme подчеркивают, что подобные действия нельзя считать безобидным развлечением. По сути, молодые люди играют со своей жизнью. Представитель предприятия Байба Бартасевич-Фельдмане объясняет, что в такой ситуации опасность может возникнуть из-за множества факторов: резкого поворота, торможения, веса человека, узких выступов шириной всего в несколько сантиметров, за которые можно ухватиться, или углублений возле номерного знака, куда пытаются поставить ногу. Если хотя бы один из этих факторов сыграет против человека, последствия могут оказаться трагическими.
В Rīgas satiksme призывают всех, кто заметит подобное поведение, незамедлительно сообщать об этом в полицию.