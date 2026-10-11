Зарплаты учителей в Латвии признаны одними из самых низких в Европе
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Латвии составляет 20 516 евро до уплаты налогов, или около 1710 евро в месяц. Хуже ситуация среди рассмотренных европейских стран только в Греции и Турции.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на опубликованный в октябре доклад ОЭСР Education at a Glance 2026. Исследование охватывает 28 европейских образовательных систем и показывает, насколько сильно различается оплата труда педагогов в разных странах.
Латвия – среди аутсайдеров
По данным за 2025 год, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Дании составляла 74 086 евро, в Исландии – 73 752 евро, в Ирландии – 69 747 евро, в Германии – 69 453 евро, а в Австрии – 65 851 евро.
Таким образом, датский учитель в среднем получает в 3,6 раза больше латвийского коллеги. Разница с Германией также весьма существенная – почти 49 000 евро в год.
В семи странах из рассмотренных средняя годовая зарплата учителей начальной школы не достигает 25 000 евро. Помимо Латвии, это Чехия (24 457 евро), Венгрия (23 181 евро), Словакия (22 936 евро), Румыния (20 805 евро), Греция (18 746 евро) и Турция (18 669 евро).
В расчеты включены основная зарплата, премии, доплаты и другие выплаты, связанные с работой, но не вычтены налоги.
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Зарплаты растут, но отставание сохраняется
При этом нельзя сказать, что зарплаты латвийских педагогов в последние годы не повышались. Согласно отдельному страновому обзору ОЭСР, с 2015 по 2024 год фактические зарплаты учителей начальной школы в Латвии выросли на 41%, учителей основной школы – на 51%, а старших классов – на 35%.
Это существенно выше среднего прироста в странах ОЭСР, который для учителей начальной и основной школы составил 17%.
Однако, несмотря на повышение зарплат, профессия учителя в Латвии остается сравнительно низкооплачиваемой по отношению к другим профессиям, требующим высшего образования.
По данным ОЭСР, учителя начальной и средней школы в Латвии зарабатывают в среднем на 26% меньше других работников с высшим образованием. Среди педагогов дошкольного образования разница достигает 35%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия выделяется на фоне всего ЕС возрастом своих школьных учителей.