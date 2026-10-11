Зарплаты учителей в Латвии признаны одними из самых низких в Европе

При этом нельзя сказать, что зарплаты латвийских педагогов в последние годы не повышались. Согласно отдельному страновому обзору ОЭСР, с 2015 по 2024 год фактические зарплаты учителей начальной школы в Латвии выросли на 41%, учителей основной школы – на 51%, а старших классов – на 35%.