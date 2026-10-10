В Литве будут платить до 5000 евро семьям, возвращающимся из эмиграции

Соответствующие меры разработало Министерство социальной защиты и труда Литвы. Размер пособия будет зависеть от количества детей в семье. Семьи без детей смогут получить 2000 евро, с одним ребенком – 4000 евро, а с двумя и более детьми – 5000 евро. Главное условие – семья должна прожить за границей более пяти лет и вернуться в Литву на постоянное место жительства.