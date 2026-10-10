В Литве будут платить до 5000 евро семьям, возвращающимся из эмиграции
В Литве предлагают выплачивать семьям, возвращающимся на родину после длительного проживания за границей, единовременные пособия в размере от 2000 до 5000 евро. Кроме того, вернувшиеся семьи смогут претендовать на дополнительную поддержку в размере до 1000 евро для адаптации к жизни в стране.
Соответствующие меры разработало Министерство социальной защиты и труда Литвы. Размер пособия будет зависеть от количества детей в семье. Семьи без детей смогут получить 2000 евро, с одним ребенком – 4000 евро, а с двумя и более детьми – 5000 евро. Главное условие – семья должна прожить за границей более пяти лет и вернуться в Литву на постоянное место жительства.
Предполагается, что пособие будет выплачиваться двумя частями. Первую половину суммы семья получит сразу после возвращения, а вторую – через год при условии, что она действительно продолжает жить в Литве.
По расчетам министерства, на реализацию этой меры потребуется около 8 миллионов евро. Средний размер пособия составит примерно 4000 евро, а воспользоваться поддержкой смогут около 2000 семей.
Еще одна предлагаемая мера – так называемый интеграционный пакет стоимостью до 1000 евро. На него смогут претендовать семьи, которые прожили за границей не менее двух лет и решили вернуться в Литву.
Эти средства можно будет использовать для оплаты курсов литовского языка, получения или признания профессиональной квалификации, компенсации расходов на частный детский сад, а также психологических консультаций.
На такую поддержку планируется выделить около 4 миллионов евро. Предполагается, что воспользоваться ею смогут примерно 4000 семей.
Читайте продолжение после рекламы
Новые выплаты входят в масштабный пакет мер поддержки семей общей стоимостью почти 770 миллионов евро, представленный литовским Министерством социальной защиты и труда. Помимо помощи возвращающимся эмигрантам, он предусматривает повышение пособий по уходу за детьми, расширение жилищной поддержки и другие социальные меры.