Адажская дума на 200 евро увеличит пособие по рождению ребенка

Такое решение принято с учетом фактических расходов на пособия в 2026 году и того, что прогнозы по спросу на пособия по рождению ребенка не оправдываются. Рождаемость в самоуправлении снижается, и часть родителей предпочитает декларироваться в других самоуправлениях, где пособия выше.