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Адажская дума на 200 евро увеличит пособие по рождению ребенка
Адажская дума планирует увеличить пособие по рождению ребенка до 500 евро, свидетельствует решение комитета по вопросам образования, культуры, спорта и социальным вопросам.
Как свидетельствует информация на сайте самоуправления, депутаты комитета поддержали увеличение пособия по рождению ребенка с 2027 года с 300 до 500 евро.
Такое решение принято с учетом фактических расходов на пособия в 2026 году и того, что прогнозы по спросу на пособия по рождению ребенка не оправдываются. Рождаемость в самоуправлении снижается, и часть родителей предпочитает декларироваться в других самоуправлениях, где пособия выше.
Как сообщалось, Адажская дума в сентябре увеличила пособие за рождение двойни, тройни и одновременного большего числа детей. Пособие за рождение двойни составит 2000 евро, или 1000 евро за каждого ребенка, а за рождение тройни и большего числа детей - по 1500 евро за каждого ребенка.