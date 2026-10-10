Организаторы мероприятия обещают обойтись без антисиметизма.
В Латвии
Сегодня 14:46
Сегодня в Риге пройдет мероприятие памяти жертв конфликта в секторе Газа
Сегодня в 18.00 в Риге возле сцены в Верманском саду состоится мероприятие памяти жертв конфликта в секторе Газа, населенном палестинцами. Об этом сообщила представитель организаторов мероприятия Метра Саберова.
В начале мероприятия запланировано шествие, после которого участники почтят память погибших минутой молчания, выслушают выступления и зажгут поминальные свечи.
Организаторы обещают, что на мероприятии не будет места антисемитизму, расизму, исламофобии, ненависти и агрессии. Они также призывают участников не приносить запрещенные плакаты и символику.
7 октября у памятника Свободы в Риге собрались около 100 человек, чтобы почтить память людей, убитых и похищенных три года назад во время нападения террористической группировки ХАМАС и других вооруженных формирований на Израиль.