Роман Алиев: в 1990-е Латвия упустила момент для полного перехода на обучение на латышском языке

Алиев рассказал о своей первоначальной инициативе: "Я предлагал с самого начала сразу перейти всем на обучение на латышском языке. Думаю, это было бы непросто, возникли бы препятствия и сопротивление. Но в начале 90-х годов мы видели очень большую поддержку со стороны педагогов других национальностей и представителей смешанных семей: мы сами будем учиться, мы хотим говорить и преподавать на латышском языке. Мы не воспользовались этой возможностью и упустили время, потому что обратили на эту проблему внимание только в 1995 и 1996 годах".