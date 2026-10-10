Роман Алиев: в 1990-е Латвия упустила момент для полного перехода на обучение на латышском языке
Директор Рижской государственной классической гимназии Роман Алиев считает, что Латвия упустила возможность быстрее перейти на обучение на латышском языке еще в 1990-е годы. Сегодня реформе единой школы, по его словам, мешают нехватка методической поддержки, перегруженные учебные программы и растущая бюрократия.
В рамках дискуссионного цикла "Латвия 2035" директор Рижской государственной классической гимназии и доктор педагогических наук Роман Алиев поделился размышлениями об упущенных возможностях 1990-х годов, реальном положении дел с переходом на единую школу с обучением на государственном языке, бюрократической нагрузке и истинной миссии учителя.
Атмосфера свободы в школе
Путь Алиева в руководство школой начался сразу после восстановления независимости Латвии. Сначала он год проработал директором школы в конце улицы Бикерниеку, рядом с бывшей бумажной фабрикой. Когда число жителей и учеников в этом районе сократилось, ему предложили выбрать одну из нескольких школ микрорайона. Из трех вариантов он остановился на учебном заведении, которое в тот момент выглядело хуже остальных. За последующие годы Алиев превратил его в Рижскую государственную классическую гимназию.
На его подход повлияли как философские взгляды, так и атмосфера начала 1990-х годов. "В 90-е годы у нас была эйфория после освобождения от контроля, от всех ограничений. В школе очень остро ощущались свобода и возможность экспериментировать, делать что-то по-другому и творчески. Конечно, эта свобода и ощущение, что ты свободный педагог и директор школы, вызывали желание совершить революцию. Поэтому политика интеграции представителей других национальностей, проводившаяся в то время, меня не устраивала", - рассказал Алиев.
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С самого начала восстановления независимости он поддерживал Народный фронт Латвии, участвовал в баррикадах и активно выступал перед учителями в Пардаугаве, Югле, Пурвциемсе, Межциемсе, Плявниеки и Кенгарагсе. Его позиция была однозначной - правила необходимо менять немедленно.
Упущенные возможности для интеграции
Оглядываясь на начало 1990-х годов, директор считает, что на государственном уровне был упущен наиболее подходящий момент для полного перехода на обучение на латышском языке.
Алиев рассказал о своей первоначальной инициативе: "Я предлагал с самого начала сразу перейти всем на обучение на латышском языке. Думаю, это было бы непросто, возникли бы препятствия и сопротивление. Но в начале 90-х годов мы видели очень большую поддержку со стороны педагогов других национальностей и представителей смешанных семей: мы сами будем учиться, мы хотим говорить и преподавать на латышском языке. Мы не воспользовались этой возможностью и упустили время, потому что обратили на эту проблему внимание только в 1995 и 1996 годах".
Объясняя, почему такое решение тогда не было принято, Алиев указывает на недостаток решительности как среди политиков, так и среди руководителей школ.
"Политикам действительно не хватило смелости. И не только политикам, но и практикам - тем директорам и руководителям, которые находились у руля. У нас было много дискуссий, и мы сталкивались с сопротивлением. Было немало провокаций, поскольку сторонники российской политики действовали очень активно как через родителей, так и через учителей", - отметил он.
Пока на государственном уровне искали компромиссы, а позднее вводили пропорции двуязычного обучения, в школе Алиева уже в 1993 году по собственной инициативе начали преподавать на латышском языке литературу, историю и географию. Позже к ним добавилась математика.
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По мнению директора, промедление на государственном уровне имело долгосрочные последствия для единства общества. "Мы упустили эту возможность и время, ведь школа была лучшим местом для содействия интеграции - начиная с дошкольного возраста, с первого класса. Решающее значение имели педагоги. Мы продолжаем жить разделенными, у нас разные сообщества. Однако школы постепенно меняются, потому что в работе учителей появляется энтузиазм, творческий подход и большая ответственность за то, что мы гарантируем своим ученикам. Речь идет не только о конкурентоспособности на рынке труда, но и о способности полноценно жить вместе с латышской культурой и говорить на одном языке", - сказал Алиев.
Учителя чувствуют себя брошенными
Оценивая нынешний переход на единую школу, в которой обучение проходит только на государственном языке, Алиев отмечает серьезную нехватку практической поддержки. По его словам, школы и педагоги прилагают гораздо больше усилий, чем пять или семь лет назад, но им по-прежнему не хватает инструментов для повседневной работы.
"С одной стороны, все это заслуживает поддержки - школы и учителя стараются. С другой стороны, в процессе внедрения единой школы очень не хватает качественной практической и методической помощи, а также возможностей подготовить учебные материалы нового поколения.
Мы видим, что многие школьные педагоги не работали во время внедрения двуязычного образования, поэтому такая методика им незнакома. Как преподавать материал ребенку из национального меньшинства на государственном языке и вовлекать его в учебный процесс, если он еще не знает нужных слов и выражений? Коммуникативный подход этим учителям незнаком, а недостаток методической поддержки существенно тормозит процесс", - объяснил директор.
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По его словам, из-за отсутствия помощи учитель нередко чувствует себя в классе предоставленным самому себе. Это порождает неуверенность и замедляет изменения.
Хорошая реформа, плохая реализация
Говоря о проекте реформы образования "Школа 2030", Алиев отмечает, что сама идея была правильной, однако при ее реализации допустили существенные ошибки и потеряли время. "Проект очень хороший, но с этой реформой мы опоздали как минимум на 15 лет. Мы остановились там, где нужно было двигаться дальше, - менять содержание образования и сокращать его объем, потому что учебная программа по-прежнему огромна и не по силам ученикам.
В рамках проекта "Школа 2030" мы слишком увлеклись пилотными школами, семинарами и конференциями. А во всех остальных школах, где руководство не поддерживало эти идеи, к ним просто не отнеслись серьезно и продолжили работать так, как работали последние 20 лет", - считает Алиев.
По его мнению, такой подход привел к значительному неравенству между школами Латвии.
На систему также отрицательно влияют смена поколений и нехватка молодых педагогов. Руководители школ опасаются потерять каждого учителя, поэтому иногда становятся менее требовательными к качеству его работы.
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Алиев скептически относится и к недавним предложениям смягчить требования к оценкам и экзаменам, в том числе к дискуссиям о значении экзаменов в 9-м классе.
"Дети должны учиться отвечать за свои успехи и свою работу. Когда мы отменяем обязательный экзамен как условие окончания школы, у ученика пропадает мотивация. Есть и второй аспект: у него на всю жизнь может остаться представление, что можно не прилагать усилий и все равно все будет хорошо. Это неправильно", - заявил директор.
Аналогично он оценивает практику переноса контрольных работ. По его мнению, ошибки нужно исправлять в процессе обучения с помощью целенаправленно подобранных учителем заданий, а не путем механического переписывания контрольных.
Тяжелое бремя бюрократии
Одной из самых серьезных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются руководители образовательных учреждений, Алиев называет постоянно растущую административную нагрузку. Многие реформы сопровождаются многочисленными требованиями, на выполнение которых у школ нет необходимых ресурсов.
Директор резко высказался о ситуации: "Все реформы очень тесно связаны с бюрократической нагрузкой на школы. Выполнение всех этих требований и правил Кабинета министров требует огромного количества времени, чтобы следить за документацией. Документооборот очень сложный, объемный и требует дополнительных сил, но в штатах школ не предусмотрены должности для работы с этой бюрократией и снятия нагрузки с руководства.
Требования и проверки требуют юридических знаний, работы бухгалтеров и экономистов непосредственно в школе, но такие ресурсы не обеспечены. Я не вижу, чтобы все разговоры о сокращении бюрократии приводили к улучшению ситуации", - отметил Алиев.
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Несмотря на внешние трудности, директор напоминает о неизменной основе образования. Отвечая на вопрос о значении классического образования в современном мире, где все большую роль играют технологии и искусственный интеллект, он подчеркивает, что слово "классическое" прежде всего означает верность базовым ценностям.
Речь идет о понимании обучения как ценности на протяжении всей жизни, а также об освоении основных дисциплин. Языки, математика как язык науки и физическая культура, по его мнению, формируют основу личности.
При этом задача учителя заключается не в том, чтобы делать все за ученика, а в том, чтобы предоставлять ему свободу выбора и учить самостоятельно принимать решения.
Будущее в одной лодке
Размышляя о геополитических потрясениях в Латвии и мире, Алиев признает, что поводов для беспокойства хватает. Тем не менее он сохраняет надежду на здравый смысл общества.
В завершение беседы директор подчеркнул, что за будущее страны отвечают все ее жители.
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"Глядя в будущее, мы все должны думать о том, насколько хорошо, понимая друг друга, можем сосуществовать и помогать друг другу даже в экстремальных, критических ситуациях. Нам нужно больше думать о том, что все живущие в Латвии находятся в одной лодке, а эта лодка привязана к большому кораблю - Европе.
Каждому человеку дана большая возможность выбирать, хочет ли он видеть Латвию развитой страной, в которой приятно жить. Я думаю, что Латвия будет еще глубже интегрироваться в Европу, но абсолютно уверен, что мы не потеряем свои ценности, поскольку многим живущим здесь людям небезразлично то уникальное, что есть у нас и принадлежит только нам", - заключил Алиев.