Нерадивых латвийских чиновников хотят призвать к материальной ответственности

"В Сейме я буду представлять не только свое юридическое предложение, но и позицию более 13 600 жителей Латвии, поддержавших перемены. Эти люди подтвердили, что вопрос об ответственности государственных должностных лиц не должен оставаться лишь декларацией", – отмечает Гундарс Удрис.