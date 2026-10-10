Нерадивых латвийских чиновников хотят призвать к материальной ответственности
14 октября 2026 года на заседании Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям юрист Гундарс Удрис представит разработанную им общественную инициативу об усилении личной материальной ответственности государственных должностных лиц. Инициативу на портале ManaBalss.lv поддержали более 13 600 жителей Латвии.
Гундарс Удрис является автором инициативы. Он считает, что в стране необходимо усовершенствовать правовое регулирование, чтобы должностные лица за существенные нарушения служебных обязанностей, совершенные по их вине, в определенных случаях несли не только дисциплинарную или уголовную, но и личную материальную ответственность.
"В Сейме я буду представлять не только свое юридическое предложение, но и позицию более 13 600 жителей Латвии, поддержавших перемены. Эти люди подтвердили, что вопрос об ответственности государственных должностных лиц не должен оставаться лишь декларацией", – отмечает Гундарс Удрис.
Автор инициативы предлагает рассмотреть поправки к закону "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц", предусматривающие возможность в определенных случаях требовать от должностных лиц возврата полученного за исполнение служебных обязанностей вознаграждения в связи с существенными нарушениями закона.
На заседании комиссии планируется обсудить инициативу. Важное значение при ее рассмотрении будет иметь информация Министерства юстиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией о действующем правовом регулировании и практике его применения.
"Государственная власть – это не привилегия без ответственности. Если должностное лицо нарушает закон, общество вправе требовать не только установления факта нарушения, но и реальных, соразмерных правовых последствий. Именно такой дискуссии я хочу добиться в Сейме", – подчеркивает автор инициативы.