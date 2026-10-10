Россия поставит США сотни тысяч тонн дизеля: Зеленский резко раскритиковал Трампа
Дональд Трамп заявил, что Россия поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, чтобы сдержать рост цен на энергоносители из-за войны с Ираном. Владимир Зеленский раскритиковал решение президента США, назвав его "слабым" и "неуважительным".
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что заручился согласием российского лидера Владимира Путина на поставки дизельного топлива на американский и мировые рынки. По словам Трампа, это поможет сдержать рост цен на энергоносители на фоне войны с Ираном.
"Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива для американского и мировых рынков", - написал Трамп в социальных сетях после переговоров с Путиным. По словам американского президента, Москва также намерена поставить еще 500 000 тонн топлива в ноябре и дополнительно 100 000 тонн сразу после этого.
Заявление прозвучало за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс США. Республиканская партия Трампа рискует потерять контроль над Конгрессом, поскольку избирателей беспокоит рост стоимости жизни, в том числе из-за подорожания топлива. Министерство финансов США выдало временное разрешение на поставки российского дизельного топлива на мировые рынки, которое будет действовать до апреля 2027 года.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия находится под санкциями США и их партнеров. Временное смягчение американских ограничений в этом году, позволившее продавать российскую нефть, вызвало обеспокоенность. Критики опасаются, что такие решения затруднят усилия по сокращению нефтяных доходов России, необходимых ей для продолжения войны против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу осудил решение Трампа разрешить закупки российских нефтепродуктов на фоне нехватки топлива в США. Он написал в соцсети Х: "Подарки Путину не принесут ни мира, ни какой-либо пользы цивилизованному миру. Россия «отблагодарит» за дизельное топливо дальнейшим террором и подлостями".
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"Любое ослабление санкций против России без четкого и долгосрочного соглашения о деэскалации с Россией — это явная слабость, это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше уважать Америку и нанесет миру еще больше потерь и ущерба", убежден украинский лидер.
"Это совершенно несправедливо, это совершенно неуважительно со стороны наших партнеров и, на мой взгляд, это слабое решение", - сказал Зеленский журналистам.
Его комментарии прозвучали в тот момент, когда украинская переговорная делегация планировала встретиться с американскими представителями в США в пятницу и субботу.