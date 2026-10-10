Россия поставит США сотни тысяч тонн дизеля: Зеленский резко раскритиковал Трампа

"Любое ослабление санкций против России без четкого и долгосрочного соглашения о деэскалации с Россией — это явная слабость, это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше уважать Америку и нанесет миру еще больше потерь и ущерба", убежден украинский лидер.