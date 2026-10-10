Даже к представителям простых профессий в Латвии работодатели стали выдвигать новые требования

Актуальность этих изменений подтверждают и прогнозы рынка труда Министерства экономики. К 2030 году только в энергетической отрасли может не хватать почти 3500 профессионально подготовленных специалистов, в том числе 2549 специалистов со средним профессиональным и профессионально-техническим образованием и 806 специалистов с высшим образованием.