Даже к представителям простых профессий в Латвии работодатели стали выдвигать новые требования
Развитие технологий и цифровизация меняют не только спрос на новых специалистов, но и содержание традиционных профессий. Например, механику наряду с инструментами все чаще требуется планшет, а агроному - цифровые навыки. К такому выводу пришли участники дискуссии "Чему учиться сегодня, чтобы быть востребованным завтра?", организованной Государственным агентством развития образования (VIAA).
Нехватка работников
Актуальность этих изменений подтверждают и прогнозы рынка труда Министерства экономики. К 2030 году только в энергетической отрасли может не хватать почти 3500 профессионально подготовленных специалистов, в том числе 2549 специалистов со средним профессиональным и профессионально-техническим образованием и 806 специалистов с высшим образованием.
В целом на рынке труда Латвии прогнозируется нехватка примерно 45,7 тысячи работников со средним профессиональным образованием, особенно в инженерно-технической и производственной сферах.
Если рассматривать отдельные профессиональные группы, то к 2030 году может возникнуть нехватка примерно 800 квалифицированных работников товарного сельского хозяйства и 2600 работников, занимающихся электрическим и электронным оборудованием.
Это лишь некоторые примеры, иллюстрирующие проблемы рынка труда, обсуждавшиеся в ходе дискуссии. Прогнозы свидетельствуют о необходимости не только готовить новых специалистов, но и помогать уже работающим людям осваивать навыки, востребованные на меняющемся рынке труда.
В традиционные профессии приходят новые технологии
Как отметила в ходе дискуссии директор по развитию предприятия Laflora Сабине Алта, преобразования в компании создают спрос на новые компетенции даже в традиционных профессиях. По мере развития новых направлений деятельности, включая планы по созданию теплиц, связанных с центром обработки данных, предприятию потребуются специалисты, способные сочетать имеющиеся профессиональные знания с цифровыми навыками.
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"Я опасаюсь того момента, когда теплицы будут построены. Где мы найдем работников? Ведь и здесь понадобятся агрономы с цифровыми навыками, и без человека не обойтись", – признала С. Алта.
Она подчеркнула, что предприятиям по-прежнему крайне необходимы механики, сварщики, электрики и трактористы. Однако по мере развития технологий меняются и навыки, необходимые для выполнения этой работы. Традиционные рабочие инструменты все чаще приходится дополнять цифровыми решениями.
Аналогичные изменения наблюдаются и в других направлениях энергетической отрасли. Член правления Rīgas Siltums Рейнис Каспарсонс пояснил в ходе дискуссии, что раньше специалисты в области энергетики чаще получали узкоспециализированные знания, тогда как сегодня все большее значение приобретает междисциплинарный подход.
Например, в теплоснабжении все шире используются электрификация и возобновляемые энергоресурсы, поэтому специалисты должны разбираться в различных технологиях и способах получения энергии.
Способность учиться
Участники дискуссии сошлись во мнении, что полученное образование по-прежнему остается важной основой профессиональной деятельности. Однако работодатели все больше внимания обращают также на способность человека адаптироваться, решать проблемы и осваивать новые навыки.
Эксперт рынка труда Владислава Маране отметила, что наряду с профессиональными и цифровыми компетенциями на рынке труда будущего особое значение будет иметь способность самостоятельно и целенаправленно учиться.
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По ее мнению, людям необходимо регулярно оценивать свои навыки, определять цели профессионального развития и планировать дальнейшие шаги, не дожидаясь момента, когда изменения на рынке труда уже станут проблемой.
В свою очередь, консультант по вопросам карьеры Илья Добахов подчеркнул, что для работодателя важно не только то, какое образование получил человек, но и какую дополнительную ценность он способен принести предприятию и какие проблемы может решить.
Поэтому для профессионального роста важно как осваивать новые инструменты, так и учиться эффективнее использовать уже имеющиеся знания.