Омбудсмен оценил реакцию ведущего Latvijas Radio на вопрос о русских в Латвии

По мнению автора жалобы, ведущий не остановил слушательницу и не уточнил ее вопрос, хотя тот, как утверждал заявитель, противоречил Конституции и представлял опасность для общества. Вместо этого Томсонс продолжил обсуждение в рамках проблемной и стигматизирующей постановки темы. Заявитель также посчитал, что дальнейшие действия журналиста не соответствовали требованиям Кодекса поведения и этики Латвийского общественного СМИ и редакционных рекомендаций.