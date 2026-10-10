Омбудсмен оценил реакцию ведущего Latvijas Radio на вопрос о русских в Латвии
В эфире Latvijas Radio прозвучал вопрос слушательницы о том, почему в Латвии так много русских и почему у них есть свои права. Жалоба на реакцию ведущего Айдиса Томсонса дошла до омбудсмена общественных СМИ, который не обнаружил в этом оскорбления по национальному или языковому признаку.
Омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс пришел к выводу, что журналист Latvijas Radio 1 Айдис Томсонс не оскорбил никого по признаку этнического происхождения, национальности или языка, не опровергнув слова радиослушательницы о русских в Латвии.
Жалоба касалась программы "Krustpunktā", вышедшей в прямом эфире 9 сентября этого года. Во время передачи одна из слушательниц задала вопрос: "Почему здесь так много русских и у них есть свои права? Почему?" ("Kāpēc te ir tik daudz krievu un viņiem ir savas tiesības? Kāpēc?")
Автор жалобы указал, что специфика прямого эфира допускает появление некорректных, дискриминирующих или стигматизирующих вопросов. По мнению заявителя, в подобных ситуациях ведущий несет двойную ответственность: если такой вопрос прозвучал в эфире, журналист должен незамедлительно опровергнуть его, уточнить формулировку или указать на содержащиеся в нем ошибки и предубеждения. Это необходимо делать профессионально, как и подобает представителю общественного СМИ.
При этом заявитель отметил, что Томсонс несколько раз переформулировал вопрос для участников дискуссии, акцентируя внимание на последствиях оккупации. В качестве примера он привел слова ведущего: "Это последствия оккупации, что у нас так... ну, так много?" ("Tās ir okupācijas sekas, ka mums ir tik... nu, tik daudz?")
Вторую часть вопроса слушательницы - "Почему у них есть свои права?" - ведущий решил не комментировать и не указал на то, что заявитель считал противоречащим Конституции характером этой формулировки.
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По мнению автора жалобы, ведущий не остановил слушательницу и не уточнил ее вопрос, хотя тот, как утверждал заявитель, противоречил Конституции и представлял опасность для общества. Вместо этого Томсонс продолжил обсуждение в рамках проблемной и стигматизирующей постановки темы. Заявитель также посчитал, что дальнейшие действия журналиста не соответствовали требованиям Кодекса поведения и этики Латвийского общественного СМИ и редакционных рекомендаций.
Однако после оценки ситуации с учетом профессиональных принципов и этических норм журналистики омбудсмен не обнаружил в высказываниях Томсонса признаков оскорбления чести и достоинства человека или группы людей по этническому происхождению, национальности либо языку.
В решении также отмечается, что оккупация Латвии была упомянута как исторический факт, а связь ее последствий с этническим и языковым составом населения стала предложенной ведущим рамкой интерпретации.
Вместе с тем омбудсмен подчеркнул: если ведущий видит, что вопрос можно понять по-разному, ему желательно уточнить его смысл, чтобы избежать дальнейших недоразумений.
Надо упомянуть, что находившаяся в студии передачи Юлия Степаненко несколько раз прямо указывала ведущему на то, что он обязан реагировать на подобные вопросы более подобающим образом, как представитель общественного СМИ.