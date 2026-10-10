Как Латвия пережила первую осеннюю бурю: в Лиепае деревья падали на дороги, ветер достигал 28 м/с

Несмотря на непогоду, серьезных перебоев с электроснабжением в стране удалось избежать. Sadales tīkls сообщило, что около 7:00 в субботу ситуация с электроснабжением в стране оставалась стабильной. Серьезных нарушений не наблюдалось, были зафиксированы лишь отдельные повреждения электросетей, вызванные ветром. Согласно карте отключений, которую ведет Sadales tīkls, утром в субботу в Латвии было зарегистрировано около 40 отключений. Самый заметный инцидент произошел в Риге вечером в пятницу. Сломанное ветром дерево повредило электросеть среднего напряжения, из-за чего примерно 1250 клиентов в районе Мангалсалы на некоторое время остались без электричества. В Sadales tīkls сообщили, что в выходные компания продолжит работать в обычном режиме.