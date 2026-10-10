Как Латвия пережила первую осеннюю бурю: в Лиепае деревья падали на дороги, ветер достигал 28 м/с
Первая осенняя буря в Латвии принесла сильный ветер, поваленные деревья и поврежденные ограждения. Самые мощные порывы зафиксировали в Вентспилсе, однако больше разрушений оказалось в Лиепае. Непогода затронула и Литву, где падающие деревья повредили автомобили.
По данным синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), сильнее всего ветер разгулялся в Вентспилсе. В 20:00 порывы достигали 28 метров в секунду, но в течение ночи постепенно ослабевали.
Местные СМИ сообщали, что ветер повалил дерево напротив Вентспилсской государственной первой гимназии. Оно частично перекрыло проезжую часть. В целом жители города оценили бурю как относительно спокойную.
Сильные порывы ветра наблюдались и на побережье Лиепаи. В 21:00 их скорость достигала 25 метров в секунду. По информации местных СМИ, ветер валил деревья, срывал ограждения строительных площадок и повреждал элементы городского благоустройства. В районе мола наблюдались бушующие волны.
В парках и скверах Лиепаи ветер сломал несколько деревьев и крупных ветвей. В некоторых местах большие стволы упали на тротуары и частично перекрыли дороги.
В Риге, на метеостанции в Даугавгриве, в 21:00 и 22:00 порывы достигали 22 метров в секунду. После 23:00 ветер в Риге, Вентспилсе и Лиепае постепенно ослабел. По данным LVĢMC, в субботу утром, около 7:00, порывы ветра в Даугавгриве достигали примерно 16 метров в секунду, в Вентспилсе - 12 метров в секунду, а на побережье Лиепаи - 7 метров в секунду.
Как сообщалось ранее, до позднего вечера на западном побережье Курземе действовало оранжевое предупреждение о буре, а на остальной территории Латвии было объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре.
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Несмотря на непогоду, серьезных перебоев с электроснабжением в стране удалось избежать. Sadales tīkls сообщило, что около 7:00 в субботу ситуация с электроснабжением в стране оставалась стабильной. Серьезных нарушений не наблюдалось, были зафиксированы лишь отдельные повреждения электросетей, вызванные ветром. Согласно карте отключений, которую ведет Sadales tīkls, утром в субботу в Латвии было зарегистрировано около 40 отключений. Самый заметный инцидент произошел в Риге вечером в пятницу. Сломанное ветром дерево повредило электросеть среднего напряжения, из-за чего примерно 1250 клиентов в районе Мангалсалы на некоторое время остались без электричества. В Sadales tīkls сообщили, что в выходные компания продолжит работать в обычном режиме.
Буря затронула и Литву. Там ветер местами валил деревья и повреждал автомобили. В Клайпедском и Каунасском регионах утром в пятницу без электричества остались около 2200 домохозяйств. Порывы ветра в Литве достигали 15-20 метров в секунду, а на отдельных участках побережья - 25 метров в секунду.