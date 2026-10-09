В Бабите ассенизаторский грузовик едва не въехал в остановку и врезался в забор: водитель погиб

Около 18:10 в Государственную полицию поступило сообщение о происшествии на территории Бабитской волости. По предварительной информации, водителю грузовика Mercedes-Benz стало плохо во время движения, после чего автомобиль врезался в забор здания. По данным очевидцев, грузовик едва не въехал в остановку общественного транспорта.