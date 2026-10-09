В Бабите ассенизаторский грузовик едва не въехал в остановку и врезался в забор: водитель погиб
Фото: Скриншот видео
Водителю могло стать плохо за рулем.
Аварии и происшествия

В Бабите ассенизаторский грузовик едва не въехал в остановку и врезался в забор: водитель погиб

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Вечером в пятницу в Бабите произошла трагедия: водитель ассенизаторского грузовика Mercedes-Benz врезался в забор и погиб.

Около 18:10 в Государственную полицию поступило сообщение о происшествии на территории Бабитской волости. По предварительной информации, водителю грузовика Mercedes-Benz стало плохо во время движения, после чего автомобиль врезался в забор здания. По данным очевидцев, грузовик едва не въехал в остановку общественного транспорта.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Государственная полиция начала уголовный процесс. Правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства аварии.

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