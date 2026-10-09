Водителю могло стать плохо за рулем.
Аварии и происшествия
Сегодня 22:05
В Бабите ассенизаторский грузовик едва не въехал в остановку и врезался в забор: водитель погиб
Вечером в пятницу в Бабите произошла трагедия: водитель ассенизаторского грузовика Mercedes-Benz врезался в забор и погиб.
Около 18:10 в Государственную полицию поступило сообщение о происшествии на территории Бабитской волости. По предварительной информации, водителю грузовика Mercedes-Benz стало плохо во время движения, после чего автомобиль врезался в забор здания. По данным очевидцев, грузовик едва не въехал в остановку общественного транспорта.
Vēl pirms pāris dienām par mani smējās, kad aicināju būt uzmanīgiem uz gājēju pārejām. Kā redzam, uzmanība vajadzīga arī citur. Atbalstīsim cits citu un sargāsim sevi un apkārtējos, lai visi būtu sveiki un veseli! https://t.co/h8377S3WGr— Mairis Briedis (@BriedisMairis) October 9, 2026
Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
Государственная полиция начала уголовный процесс. Правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства аварии.