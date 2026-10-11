Кто в Латвии первым получит донорский орган? Врачи объяснили, почему это не обычная очередь
В Латвии 83 человека ждут пересадки органов, а вокруг донорства по-прежнему существует немало страхов и заблуждений. Врачи объяснили, почему согласие на донорство не мешает спасать жизнь, как устанавливают смерть мозга и почему орган получает не обязательно тот, кто дольше всех ждет.
Врачи Клинической университетской больницы имени П.Страдиня (PSKUS) призывают жителей Латвии осознанно принимать решение о донорстве органов после смерти и обсуждать свою волю с близкими. В больнице подчеркивают: согласие на донорство никак не влияет на лечение человека и усилия медиков по спасению его жизни.
Врачи прежде всего пытаются спасти пациента
Как объясняют специалисты, главная задача лечащего врача - спасти жизнь пациента независимо от того, согласился ли тот при жизни стать донором органов.
Вопрос о возможном донорстве возникает только в ситуации, когда повреждение мозга настолько обширно, что появляются признаки необратимого поражения и полностью отсутствуют жизненно важные рефлексы. В таком случае в установленном порядке начинается процедура констатации смерти мозга, а находящихся рядом родственников информируют о происходящем.
Смерть мозга означает необратимую утрату всех функций головного мозга. Хотя технологии интенсивной терапии еще некоторое время могут поддерживать кровообращение и работу других органов, человек уже умер. В больнице подчеркивают, что смерть мозга устанавливают в рамках строго регламентированной медицинской процедуры. Она включает повторные клинические обследования и необходимые дополнительные исследования. Процесс может продолжаться до 24 часов, что исключает поспешное принятие решения.
Читайте продолжение после рекламы
Лечащий врач отделения интенсивной терапии не знает, кто именно может получить органы умершего пациента: этим занимаются другие медицинские команды. Координатор по трансплантации, который выясняет волю человека относительно донорства, также не участвует ни в лечении пациента, ни в установлении факта его смерти.
Сколько человек ждут пересадки органов в Латвии
Ко Дню донорства органов в Европе больница собрала ответы на распространенные вопросы о трансплантации. В PSKUS проводят трансплантации сердца, почек, печени и роговицы. По приведенным больницей данным, в Латвии пересадки почки ждут 61 пациент, печени - 10, сердца - девять, роговицы - 10 человек. Для этих пациентов поиск подходящего донора может означать возможность продолжить жизнь или существенно улучшить ее качество.
В прошлом году в Латвии выявили 58 потенциальных умерших доноров органов: 35 мужчин и 23 женщины. Донорство было осуществлено в 25 случаях. Среди фактических доноров было 16 мужчин и девять женщин.
За тот же год в стране провели 50 пересадок почек, пять пересадок сердца, восемь пересадок печени и 24 пересадки роговицы.
Почему органы не распределяют просто по очереди
В больнице отмечают, что в трансплантологии правильнее говорить о списке ожидания, а не об обычной очереди. Орган не обязательно получает тот, кто первым попал в список.
Читайте продолжение после рекламы
При выборе реципиента учитывают группу крови, иммунологическую совместимость, анатомическое соответствие органа и организма получателя, состояние здоровья пациента и другие медицинские факторы. В зависимости от типа трансплантации также имеют значение стабильность состояния человека и срочность операции.
Специалисты оценивают и приверженность пациента лечению - готовность после операции регулярно принимать назначенные препараты, выполнять рекомендации врачей, проходить необходимые обследования и заботиться о своем здоровье.
Лечение после трансплантации продолжается всю жизнь. Если пациент не соблюдает назначения, это может поставить под угрозу как работу пересаженного органа, так и его собственную жизнь.
Правда ли, что женщины чаще становятся донорами, а мужчины получают органы?
Специалисты также опровергают представление о том, что женщины в целом чаще выступают донорами органов, а мужчины - их получателями. По словам медиков, пол сам по себе не определяет, кому достанется орган: решение принимают на основании медицинских критериев.
В прошлом году среди умерших доноров в Латвии действительно преобладали мужчины. Однако статистика трансплантаций почек от живых доноров показывает другую картину.
Читайте продолжение после рекламы
С 1 января 2016 года по 10 апреля 2026 года из 58 живых доноров почек 36 были женщинами и 22 - мужчинами. При этом среди получателей было 40 мужчин и 18 женщин.
По состоянию на 10 апреля этого года в списках ожидания трансплантации находились в общей сложности 83 человека: 46 мужчин и 37 женщин.
В больнице поясняют, что соотношение мужчин и женщин различается в зависимости от типа органа. Заболевания, приводящие к терминальной стадии органной недостаточности, могут развиваться у мужчин и женщин по-разному. Например, мужчины чаще попадают в список ожидания пересадки сердца, тогда как хроническая болезнь почек не имеет такой выраженной гендерной избирательности.
Можно ли получить орган благодаря деньгам?
Нет. Материальное положение пациента и его способность заплатить не определяют возможность получить донорский орган.
Как подчеркивают в больнице, решение принимают на основании медицинских критериев. Среди них - необходимость и срочность трансплантации, совместимость донора и реципиента, время ожидания и другие обстоятельства, которые специалисты оценивают в каждом конкретном случае.
Читайте продолжение после рекламы
Медики призывают жителей заранее обдумать свое отношение к донорству органов после смерти и сообщить о своем решении близким. Это поможет родственникам знать волю человека, если возникнет ситуация, в которой вопрос о донорстве станет актуальным.