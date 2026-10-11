Кто в Латвии первым получит донорский орган? Врачи объяснили, почему это не обычная очередь

Смерть мозга означает необратимую утрату всех функций головного мозга. Хотя технологии интенсивной терапии еще некоторое время могут поддерживать кровообращение и работу других органов, человек уже умер. В больнице подчеркивают, что смерть мозга устанавливают в рамках строго регламентированной медицинской процедуры. Она включает повторные клинические обследования и необходимые дополнительные исследования. Процесс может продолжаться до 24 часов, что исключает поспешное принятие решения.