Кто в Латвии первым получит донорский орган? Врачи объяснили, почему это не обычная очередь
Фото: Shutterstock
В больнице объяснили, сколько пациентов ждут доноров и как выбирают реципиентов.
В Латвии

Кто в Латвии первым получит донорский орган? Врачи объяснили, почему это не обычная очередь

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В Латвии 83 человека ждут пересадки органов, а вокруг донорства по-прежнему существует немало страхов и заблуждений. Врачи объяснили, почему согласие на донорство не мешает спасать жизнь, как устанавливают смерть мозга и почему орган получает не обязательно тот, кто дольше всех ждет.

Врачи Клинической университетской больницы имени П.Страдиня (PSKUS) призывают жителей Латвии осознанно принимать решение о донорстве органов после смерти и обсуждать свою волю с близкими. В больнице подчеркивают: согласие на донорство никак не влияет на лечение человека и усилия медиков по спасению его жизни.

Врачи прежде всего пытаются спасти пациента

Как объясняют специалисты, главная задача лечащего врача - спасти жизнь пациента независимо от того, согласился ли тот при жизни стать донором органов.

Вопрос о возможном донорстве возникает только в ситуации, когда повреждение мозга настолько обширно, что появляются признаки необратимого поражения и полностью отсутствуют жизненно важные рефлексы. В таком случае в установленном порядке начинается процедура констатации смерти мозга, а находящихся рядом родственников информируют о происходящем.

Смерть мозга означает необратимую утрату всех функций головного мозга. Хотя технологии интенсивной терапии еще некоторое время могут поддерживать кровообращение и работу других органов, человек уже умер. В больнице подчеркивают, что смерть мозга устанавливают в рамках строго регламентированной медицинской процедуры. Она включает повторные клинические обследования и необходимые дополнительные исследования. Процесс может продолжаться до 24 часов, что исключает поспешное принятие решения.

Лечащий врач отделения интенсивной терапии не знает, кто именно может получить органы умершего пациента: этим занимаются другие медицинские команды. Координатор по трансплантации, который выясняет волю человека относительно донорства, также не участвует ни в лечении пациента, ни в установлении факта его смерти.

Сколько человек ждут пересадки органов в Латвии

Ко Дню донорства органов в Европе больница собрала ответы на распространенные вопросы о трансплантации. В PSKUS проводят трансплантации сердца, почек, печени и роговицы. По приведенным больницей данным, в Латвии пересадки почки ждут 61 пациент, печени - 10, сердца - девять, роговицы - 10 человек. Для этих пациентов поиск подходящего донора может означать возможность продолжить жизнь или существенно улучшить ее качество.

В прошлом году в Латвии выявили 58 потенциальных умерших доноров органов: 35 мужчин и 23 женщины. Донорство было осуществлено в 25 случаях. Среди фактических доноров было 16 мужчин и девять женщин.

За тот же год в стране провели 50 пересадок почек, пять пересадок сердца, восемь пересадок печени и 24 пересадки роговицы.

Почему органы не распределяют просто по очереди

В больнице отмечают, что в трансплантологии правильнее говорить о списке ожидания, а не об обычной очереди. Орган не обязательно получает тот, кто первым попал в список.

При выборе реципиента учитывают группу крови, иммунологическую совместимость, анатомическое соответствие органа и организма получателя, состояние здоровья пациента и другие медицинские факторы. В зависимости от типа трансплантации также имеют значение стабильность состояния человека и срочность операции.

Специалисты оценивают и приверженность пациента лечению - готовность после операции регулярно принимать назначенные препараты, выполнять рекомендации врачей, проходить необходимые обследования и заботиться о своем здоровье.

Лечение после трансплантации продолжается всю жизнь. Если пациент не соблюдает назначения, это может поставить под угрозу как работу пересаженного органа, так и его собственную жизнь.

Правда ли, что женщины чаще становятся донорами, а мужчины получают органы?

Специалисты также опровергают представление о том, что женщины в целом чаще выступают донорами органов, а мужчины - их получателями. По словам медиков, пол сам по себе не определяет, кому достанется орган: решение принимают на основании медицинских критериев.

В прошлом году среди умерших доноров в Латвии действительно преобладали мужчины. Однако статистика трансплантаций почек от живых доноров показывает другую картину.

С 1 января 2016 года по 10 апреля 2026 года из 58 живых доноров почек 36 были женщинами и 22 - мужчинами. При этом среди получателей было 40 мужчин и 18 женщин.

По состоянию на 10 апреля этого года в списках ожидания трансплантации находились в общей сложности 83 человека: 46 мужчин и 37 женщин.

В больнице поясняют, что соотношение мужчин и женщин различается в зависимости от типа органа. Заболевания, приводящие к терминальной стадии органной недостаточности, могут развиваться у мужчин и женщин по-разному. Например, мужчины чаще попадают в список ожидания пересадки сердца, тогда как хроническая болезнь почек не имеет такой выраженной гендерной избирательности.

Можно ли получить орган благодаря деньгам?

Нет. Материальное положение пациента и его способность заплатить не определяют возможность получить донорский орган.

Как подчеркивают в больнице, решение принимают на основании медицинских критериев. Среди них - необходимость и срочность трансплантации, совместимость донора и реципиента, время ожидания и другие обстоятельства, которые специалисты оценивают в каждом конкретном случае.

Медики призывают жителей заранее обдумать свое отношение к донорству органов после смерти и сообщить о своем решении близким. Это поможет родственникам знать волю человека, если возникнет ситуация, в которой вопрос о донорстве станет актуальным.

Темы

Клиническая университетская больница им. Страдиня Медицина в Латвии

Другие сейчас читают