Сами виноваты: экономисты объяснили, почему европейский автопром проигрывает "битву" Китаю

По мнению экономистов, технологическое отставание, стремительный промышленный прогресс Китая и снижение привлекательности европейских автомобильных брендов - не отдельные проблемы, а последствия одного и того же просчета: неправильного распределения капитала. И даже когда автопроизводители наконец начали перераспределять средства в пользу перспективных технологий, они допустили новую ошибку. "Когда автопроизводители наконец перераспределили капитал, чтобы сосредоточиться на вызовах будущего, средства были распределены между слишком большим количеством проектов", - отмечают экономисты.