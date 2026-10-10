Сами виноваты: экономисты объяснили, почему европейский автопром проигрывает "битву" Китаю
Европейские автопроизводители сокращают инвестиции на фоне растущей конкуренции с Китаем. Экономисты считают, что отрасль сама загнала себя в кризис: слишком долго делала ставку на двигатели внутреннего сгорания, краткосрочную прибыль и дивиденды вместо технологий будущего.
Согласно исследованию кредитно-страховой компании Allianz Trade, опубликованному в пятницу, кризис европейского автомобилестроения во многом стал следствием ошибочных решений руководства отрасли.
Авторы исследования предупреждают, что политика экономии ставит под угрозу будущее европейских автопроизводителей. В этом году автомобильные компании сократили инвестиции на 20%, хотя риск технологического отставания от китайских конкурентов продолжает расти. Особенно заметна угроза в таких направлениях, как цифровизация и технологии аккумуляторов.
В то же время крупные европейские компании с высокой рыночной капитализацией, работающие в других секторах экономики, в этом году увеличили инвестиции на 10%.
Экономисты Allianz Trade подвергли резкой критике решения руководителей автомобильных компаний. По их мнению, основные причины спада следует искать в самой отрасли: на протяжении последних 20 лет европейские автопроизводители неправильно распределяли капитал и отдавали предпочтение не тем направлениям развития.
В частности, компании слишком долго вкладывали средства в традиционные технологии двигателей внутреннего сгорания. Вместо того чтобы своевременно и решительно инвестировать в электрификацию и цифровизацию, они направляли капитал на получение краткосрочной прибыли и выплату дивидендов.
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По мнению экономистов, технологическое отставание, стремительный промышленный прогресс Китая и снижение привлекательности европейских автомобильных брендов - не отдельные проблемы, а последствия одного и того же просчета: неправильного распределения капитала. И даже когда автопроизводители наконец начали перераспределять средства в пользу перспективных технологий, они допустили новую ошибку. "Когда автопроизводители наконец перераспределили капитал, чтобы сосредоточиться на вызовах будущего, средства были распределены между слишком большим количеством проектов", - отмечают экономисты.