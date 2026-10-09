Стали известны ужасные планы пилота FlyDubai, напавшего на капитана самолета

Генеральный прокурор подчеркнул, что перед приемом на работу второй пилот прошел все необходимые проверки. "Результаты расследования показывают, что он выполнил профессиональные требования и требования безопасности для трудоустройства, в том числе получил лицензию пилота, предоставил справку о благонадежности и прошел необходимые проверки", - говорится в выводах прокурора. "Ни одна из процедур не выявила признаков, которые указывали бы на его экстремистские взгляды или намерение осуществить террористический план".