Стали известны ужасные планы пилота FlyDubai, напавшего на капитана самолета
Второй пилот авиакомпании FlyDubai, напавший на капитана воздушного судна во время рейса из Дубая в Тель-Авив, планировал совершить теракт-самоубийство, направив самолет на международный аэропорт Тель-Авива. Об этом в пятницу заявил генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
По его словам, пилот вдохновлялся терактами, совершенными террористической организацией "Аль-Каида" в США 11 сентября 2001 года, и намеревался добиться как можно большего числа жертв.
Генеральный прокурор подчеркнул, что перед приемом на работу второй пилот прошел все необходимые проверки. "Результаты расследования показывают, что он выполнил профессиональные требования и требования безопасности для трудоустройства, в том числе получил лицензию пилота, предоставил справку о благонадежности и прошел необходимые проверки", - говорится в выводах прокурора. "Ни одна из процедур не выявила признаков, которые указывали бы на его экстремистские взгляды или намерение осуществить террористический план".
Инцидент произошел 30 сентября на борту самолета авиакомпании FlyDubai, который выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. После нападения на капитана воздушного судна самолет резко потерял высоту.
Капитан, гражданин Индии, получил серьезные ранения, однако сумел открыть дверь кабины пилотов. Это позволило пассажирам-израильтянам безвредить нападавшего и стабилизировать полет - управление самолетом взяли на себя пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. В итоге самолет совершил аварийную посадку в городе Табук в Саудовской Аравии.
Второго пилота, гражданина Омана, доставили в ОАЭ.
Читайте продолжение после рекламы
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами дела, сообщила, что власти Омана запретили пилоту летать из-за опасений, что он придерживается радикальных идеологических взглядов. Об этом также сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на собственные источники. По информации телеканала, на пилота повлияли экстремистские идеи во время его пребывания в Сирии.