В латвийской школе проверяют возможную непристойную переписку учителя с детьми
В одной из латвийских школ разгорелся скандал после того, как родители учеников сообщили о возможной неприемлемой переписке учителя с детьми. Педагог успел проработать всего два дня, а теперь обстоятельства его общения с несовершеннолетними выясняет полиция.
В Государственной полиции Латвии начата проверка после заявления руководства Бергской музыкальной и художественной основной школы. Как сообщает программа "TV3 Ziņas", речь идет о возможной непристойной переписке 43-летнего учителя с учениками.
Мужчина преподавал биологию в 7-х, 8-х и 9-х классах, однако проработал в учебном заведении всего два дня.
Директор школы Алма Бринкмане рассказала, что 29 сентября почти одновременно узнала о ситуации от родителей учеников и от самого педагога. Родители связались с ней, чтобы сообщить о случившемся, а учитель заявил, что не может продолжать работу.
По словам директора, школа выяснила, что во время урока педагог приглашал учеников присоединиться к его каналу в Snapchat, а по вечерам отправлял им различные фотографии. Какие именно снимки получали школьники, Бринкмане не видела. После выяснения обстоятельств руководство школы обратилось в полицию.
Правоохранительные органы подтвердили, что получили заявление о возможном общении сексуального и насильственного характера с несовершеннолетними в социальных сетях. Начата проверка, в ходе которой полиция выясняет обстоятельства произошедшего и проверяет полученную информацию. Личность возможного участника ситуации также установлена.
Более подробных комментариев в полиции пока не предоставили. В частности, правоохранители не стали уточнять, задержан ли учитель и попадал ли он ранее в поле зрения полиции.
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Как выяснили журналисты "TV3 Ziņas", прежде педагог работал также в Гробине и Даугавпилсе, причем места работы менял сравнительно часто. При этом его педагогический стаж составлял около 20 лет.
Директор Бергской музыкальной и художественной основной школы пояснила, что перед приемом на работу проверила данные в Регистре судимостей, однако никакой информации о кандидате там не было. На собеседовании мужчина представил себя как опытного педагога.