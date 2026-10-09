Непогода уже бушует - в Риге около 1300 потребителей остались без электричества

В пятницу к 21:00 на единый номер экстренной помощи поступило 32 заявления о последствиях ветра. Из всех заявок 19 были получены в Курземе, три — в Земгале, пять — в Рижской области и пять — в столице. В основном они касались упавших на дороги деревьев, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Также спасатели демонтировали конструкции пятиэтажного жилого дома на улице Оскара Калпака в Елгаве, которые были сорваны ветром, а на проспекте Лелай в Вентспилсе оторвало водосточную трубу.