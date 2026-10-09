Непогода уже бушует - в Риге около 1300 потребителей некоторое время оставались без электричества
Поздно вечером в пятницу уже около 1300 клиентов Sadales tīkls в Риге столкнулись с отключением электроэнергии, а спасатели рекомендуют латвийцам без надобности не выходить на улицу.
В Риге в связи с аварией в электросети примерно в течение часа было нарушено электроснабжение потребителей в районах, расположенных вдоль проспекта Мангалсалас, улицы Альбатросу, улицы Звеяс и проспекта Вецаку.
В пятницу к 21:00 на единый номер экстренной помощи поступило 32 заявления о последствиях ветра. Из всех заявок 19 были получены в Курземе, три — в Земгале, пять — в Рижской области и пять — в столице. В основном они касались упавших на дороги деревьев, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Также спасатели демонтировали конструкции пятиэтажного жилого дома на улице Оскара Калпака в Елгаве, которые были сорваны ветром, а на проспекте Лелай в Вентспилсе оторвало водосточную трубу.
Согласно прогнозам метеорологов, сильные порывы ветра сохранятся до полуночи, поэтому пожарно-спасательная служба настоятельно рекомендует жителям зарядить мобильные телефоны и не выходить на улицу без необходимости.
Пожарная служба также настоятельно рекомендует звонить по номеру 112 только в том случае, если дерево, поваленное порывом ветра, представляет угрозу для здоровья и жизни.
В западной части Курземе в пятницу распространили уведомление через систему экстренного оповещения по сотовой связи о очень сильном ветре на морском побережье.
Метеорологи предупреждают, что во второй половине дня и вечером на побережье усилится западный и северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 25-29 метров в секунду. Ветер может ломать ветки и валить деревья, поднимать в воздух незакрепленные предметы, вызывая повреждения и разрушения, а также создавая угрозу для людей.