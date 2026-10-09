Непогода уже бушует - поступили первые сообщения о повреждениях из-за бури

Метеорологи предупреждают, что во второй половине дня и вечером на побережье усилится западный и северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 25-29 метров в секунду. Ветер может ломать ветки и валить деревья, поднимать в воздух незакрепленные предметы, вызывая повреждения и разрушения, а также создавая угрозу для людей.