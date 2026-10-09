Непогода уже бушует - поступили первые сообщения о повреждениях из-за бури
Фото: LETA
Наиболее сильные порывы ветра будут наблюдаться на побережье Курземе.
В Латвии

Непогода уже бушует - поступили первые сообщения о повреждениях из-за бури

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В пятницу вечером из-за сильного ветра электричество отключено примерно у 300 клиентов Sadales tīkls, сообщила агентству LETA компания. В том числе на западном побережье Курземе без электричества остались около 200 клиентов.

В Sadales tīkls сообщили, что пока ветер не нанес существенного ущерба и вечер проходит относительно спокойно. По данным компании, электроснабжение у оставшихся без электричества клиентов оперативно восстанавливают.

Как сообщалось ранее, в пятницу до 17:00 на единый номер экстренной помощи поступило 13 сообщений о последствиях ветра. В основном они касались упавших на дороги деревьев, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Метеорологи предупреждают, что во второй половине дня и вечером на побережье усилится западный и северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 25-29 метров в секунду. Ветер может ломать ветки и валить деревья, поднимать в воздух незакрепленные предметы, вызывая повреждения и разрушения, а также создавая угрозу для людей.

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