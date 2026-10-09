Непогода уже бушует - поступили первые сообщения о повреждениях из-за бури
В пятницу вечером из-за сильного ветра электричество отключено примерно у 300 клиентов Sadales tīkls, сообщила агентству LETA компания. В том числе на западном побережье Курземе без электричества остались около 200 клиентов.
В Sadales tīkls сообщили, что пока ветер не нанес существенного ущерба и вечер проходит относительно спокойно. По данным компании, электроснабжение у оставшихся без электричества клиентов оперативно восстанавливают.
Как сообщалось ранее, в пятницу до 17:00 на единый номер экстренной помощи поступило 13 сообщений о последствиях ветра. В основном они касались упавших на дороги деревьев, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В западной части Курземе в пятницу распространили уведомление через систему экстренного оповещения по сотовой связи о очень сильном ветре на морском побережье.
Метеорологи предупреждают, что во второй половине дня и вечером на побережье усилится западный и северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 25-29 метров в секунду. Ветер может ломать ветки и валить деревья, поднимать в воздух незакрепленные предметы, вызывая повреждения и разрушения, а также создавая угрозу для людей.