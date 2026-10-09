Полицейского, обвиняемого в убийстве педагога в Приекуле, выпустили из-под стражи

Уже сообщалось, что в июле этого года во время городского праздника в Приекуле вспыхнул конфликт между несколькими лицами, в ходе которого полицейский, находившийся вне исполнения служебных обязанностей в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес другому мужчине смертельные телесные повреждения. Медики Службы неотложной медицинской помощи пытались ему помочь, однако мужчина скончался в машине скорой помощи.