Конфеты и напитки из России и Беларуси продолжают поступать в Латвию - готовят новые запреты
Министерство земледелия Латвии отозвало для согласования подготовленные поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают расширение и уточнение списка продуктов российского и белорусского происхождения, запрещенных к ввозу в страну. Об этом свидетельствует информация на портале правовых актов.
В министерстве пояснили, что подготовленные изменения затрагивают более 50% действующих правил о запрете ввоза в Латвию определенных сельскохозяйственных продуктов и кормов. Поэтому для обеспечения ясности и прозрачности регулирования будет подготовлен новый проект нормативного акта, который заменит действующие правила.
В Министерстве земледелия отмечают, что и в 2026 году в Латвию продолжают импортировать ряд продуктов питания из России и Беларуси, на которые пока не распространяется действующий запрет. В связи с этим ведомство считает необходимым пересмотреть и расширить перечень запрещенных товаров.
Какие продукты могут попасть под запрет
Подготовленный министерством проект предусматривает расширение списка запрещенной продукции. В него предлагается включить товары из следующих категорий: кофе, чай, мате и пряности, шеллак, смолы, растительные соки и экстракты, растительные материалы для плетения, прочие продукты растительного происхождения, жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления, сахар и кондитерские изделия из сахара, какао и продукты из него, готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные кондитерские изделия, разные пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, а также табак и промышленные заменители табака.
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В министерстве подчеркивают, что речь идет о товарах, которые продаются в розничной торговле и могут быть заменены аналогичной продукцией, в том числе произведенной в Европейском союзе. По оценке ведомства, экономическое влияние такого запрета будет ограниченным и приемлемым.
Запрет будет распространяться и на товары из третьих стран
1 октября депутаты Сейма приняли поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских районов, предусматривающие расширение национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения.
Ранее ограничения распространялись только на сельскохозяйственную продукцию и корма. После расширения запрет должен охватить также продукты питания - например, конфеты, карамель, шоколад, печенье, другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво.
Запрет будет действовать и в том случае, если товары российского или белорусского происхождения будут ввозить в Латвию через другие страны, не входящие в ЕС. При этом транзит этих товаров и их поставки в другие государства Евросоюза под запрет не подпадают.
В Латвию ввезли продукцию на 24,9 млн евро
По данным внешней торговли Министерства земледелия, за первые семь месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию ввезли сельскохозяйственную продукцию, корма и продукты питания на общую сумму 24,9 млн евро.
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Из этой суммы 18,3 млн евро пришлось на сельскохозяйственную продукцию и корма, а 6,6 млн евро - на продукты питания. В качестве стран назначения в декларациях указывались как Латвия, так и другие государства ЕС.
В министерстве подчеркивают, что расширение запрета продолжает политику Латвии, проводимую с 2022 года, по сокращению экономических связей с Россией и Беларусью и укреплению безопасности страны. Ограничения обосновываются соображениями национальной безопасности и защиты общественной морали.