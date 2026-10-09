Конфеты и напитки из России и Беларуси продолжают поступать в Латвию - готовят новые запреты

Подготовленный министерством проект предусматривает расширение списка запрещенной продукции. В него предлагается включить товары из следующих категорий: кофе, чай, мате и пряности, шеллак, смолы, растительные соки и экстракты, растительные материалы для плетения, прочие продукты растительного происхождения, жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления, сахар и кондитерские изделия из сахара, какао и продукты из него, готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные кондитерские изделия, разные пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, а также табак и промышленные заменители табака.