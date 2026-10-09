Здание, в котором работала полиция в Екабпилсе, пришлось закрыть
Стройуправа Екабпилсского края запретила использование помещений участка Государственной полиции, расположенного в Екабпилсе на улице Бривибас, подтвердили в самоуправлении.
На этой неделе стройуправа обследовала административное здание на улице Бривибас, 122, в Екабпилсе. В ходе обследования было установлено, что почти во всем здании в отделке потолков и стен имеются трещины, в нескольких местах наблюдается отслоение и обрушение штукатурки с перекрытий или поверхностей конструкций. В отдельных местах здания есть риск дальнейшего отслоения и обрушения штукатурки.
По результатам проведенной проверки подготовлено заключение, что здание не соответствует установленным в Законе о строительстве существенным требованиям в отношении безопасности эксплуатации. Стройуправа запретила эксплуатацию здания до устранения опасности.
Заместитель председателя думы Екабпилсского края по вопросам развития Карлис Старс рассказал, что самоуправление может предложить полиции помещения на улице Бривибас, 126. Руководство самоуправления на этой неделе уже встретилось с руководством Государственного агентства обеспеченияи представителями Госполиции "В ходе встречи самоуправление показало доступные омещения на улице Бривибас, 126, обсуждалась возможность получить в пользование и большие помещения в ближайшее время", - сказал Старс. В пятницу были осмотрены и предложены для использования Госполицией и другие здания самоуправления.
В настоящее время все сотрудники продолжают повседневную работу в других зданиях Восточно-Земгальского участка, в том числе в Екабпилсе, на улице Лилию, 20.
Здание на улице Бривибас освобождено и находится под охраной. Также привлечены ответственные службы, которые оценят техническое состояние здания и дадут свое заключение о будущем здания и о том, смогут ли сотрудники вернуться в это здание или потребуются какие-то другие действия.
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У здания на улице Бривибас размещен информационный материал о том, куда обращаться за помощью в Екабпилсе и как связаться с полицией в случае необходимости.