Здание, в котором работала полиция в Екабпилсе, пришлось закрыть

Заместитель председателя думы Екабпилсского края по вопросам развития Карлис Старс рассказал, что самоуправление может предложить полиции помещения на улице Бривибас, 126. Руководство самоуправления на этой неделе уже встретилось с руководством Государственного агентства обеспеченияи представителями Госполиции "В ходе встречи самоуправление показало доступные омещения на улице Бривибас, 126, обсуждалась возможность получить в пользование и большие помещения в ближайшее время", - сказал Старс. В пятницу были осмотрены и предложены для использования Госполицией и другие здания самоуправления.