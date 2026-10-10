ИИ уже решает многие проблемы - от помощи с заменой паспорта в Эстонии до поиска незаконных построек в Латвии

Разработанная в Хельсинки система ИИ самостоятельно отслеживает данные о рождаемости и регистрации места жительства жителей. Когда ребенок достигает соответствующего возраста, родители просто получают на телефон SMS с уже подготовленным предложением о месте в конкретном детском саду рядом с домом. Чтобы подтвердить его, родителям не нужно заполнять ни одной формы - достаточно ответить на сообщение словом "Да". Все остальное время они могут посвятить подготовке ребенка к новому этапу жизни.