ИИ уже решает многие проблемы - от помощи с заменой паспорта в Эстонии до поиска незаконных построек в Латвии
На протяжении столетий бюрократия была движущей силой государственного управления в Европе и одновременно его главным бременем. Сокращение бюрократии всегда находилось в руках самих чиновников, а ей, как и любому организму, свойственно в первую очередь заботиться о собственном сохранении. Теперь у этой гидры появился новый "враг" - искусственный интеллект (ИИ), который стал реальным оружием в борьбе с административными заторами.
Пока частный сектор молниеносно осваивает новые инструменты, государственное управление балансирует на острие ножа: с одной стороны, общество требует быстрых и удобных услуг, с другой - строгие европейские правила защиты данных (GDPR) и ограничения на использование новых технологий не позволяют действовать поспешно. Смогут ли интеллектуальные технологии полностью искоренить устаревшие системы? В каждой европейской стране ответ на этот вопрос свой, пути решения различаются, и не всем удалось добиться успеха.
Революция в Португалии
Масштабная программа модернизации государственного управления Португалии Simplex на протяжении многих лет служила примером для других стран, доказывая, как целенаправленное сокращение бюрократии может преобразить повседневную жизнь всего общества. В рамках этой инициативы государство оцифровало сотни публичных услуг, объединив их на единых, удобных порталах и устранив избыточные административные требования. Благодаря таким нововведениям, как единый номер документа гражданина и автоматизированная подача налоговых деклараций, Португалии удалось не только сэкономить миллионы евро, но и кардинально улучшить взаимодействие жителей и предпринимателей с государственными учреждениями.
Важно, что Португалия продолжает развивать свою успешную практику и одной из первых начала использовать возможности искусственного интеллекта. Здесь создана национальная языковая модель Amalia - ИИ-ассистент, обученный непосредственно на европейском варианте португальского языка для укрепления цифрового суверенитета страны.
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Один из наиболее ярких примеров ее применения - ускорение строительных процессов. Исторически согласование архитектурных проектов и строительных разрешений в муниципалитетах занимало месяцы, а иногда и годы. Теперь благодаря платформам на основе ИИ система способна автоматически анализировать цифровые модели зданий и чертежи. За несколько минут алгоритм проверяет соответствие проекта основным стандартам и законодательным нормам, освобождая чиновников от рутинной работы и позволяя предоставлять жителям ответы в рекордно короткие сроки.
Эстонский искусственный бюрократ
Соседняя Эстония уже давно получила статус мирового лидера в сфере электронного государственного управления, однако не собирается останавливаться на достигнутом. С помощью проекта Bürokratt ("Бюрократ") эстонцы стремятся создать полностью автоматизированного виртуального помощника для получения государственных услуг.
Чат-бот в углу экрана - это не простой запрограммированный робот с набором заранее подготовленных фраз. Это голосовой и текстовый ИИ, способный комплексно помогать гражданам решать любые вопросы. Если вам нужно заменить паспорт, подать заявление на пособие или зарегистрировать автомобиль, Bürokratt самостоятельно связывается с необходимыми министерствами и учреждениями в фоновом режиме. Пользователю не приходится тратить время на изучение структуры государственного аппарата или поиски ведомства, в компетенцию которого входит решение его проблемы, - система делает все сама.
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Поимка налоговых мошенников в Бельгии
Бюрократия часто становится серьезным бременем именно для предпринимателей, которым приходится тратить время и ресурсы на многочисленные налоговые проверки и аудиты. Министерство финансов Бельгии нашло способ уменьшить эту нагрузку и одновременно увеличить государственные доходы. Для оптимизации контроля за финансовыми данными ведомство внедрило алгоритмы машинного обучения.
Вместо того чтобы чиновники вручную проверяли миллионы налоговых деклараций компаний, ИИ непрерывно анализирует схемы движения финансовых потоков и выявляет аномалии. Система отбирает только те случаи, в которых существует реальный, математически обоснованный риск мошенничества. В результате добросовестным компаниям больше не приходится тратить время на бессмысленные бюрократические проверки, а государственные налоговые инспекторы могут сосредоточить усилия на привлечении настоящих нарушителей к ответственности.
Во Франции ИИ ищет незаконные бассейны
Налоговая служба Франции совместно с технологическими гигантами разработала программу Foncier Innovant ("Инновационная недвижимость"). Цель проекта - решить давнюю проблему неофициальных и незадекларированных построек, которые невозможно выявить и проконтролировать исключительно силами инспекторов.
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Система искусственного интеллекта регулярно анализирует общедоступные спутниковые снимки и аэрофотографии, автоматически сопоставляя их с официальными кадастровыми данными. Как только алгоритм замечает на изображении, например, синий прямоугольник - частный бассейн - или новую пристройку, не зарегистрированную в документах, система готовит автоматическое уведомление.
За короткое время это решение помогло выявить во Франции более 140 000 незадекларированных бассейнов, обеспечив дополнительные поступления в государственный бюджет на десятки миллионов евро без единого выезда физического инспектора.
Планирование мест в детских садах в Финляндии
Столица Финляндии Хельсинки внедрила прогнозную аналитику, чтобы полностью устранить один из самых больших кошмаров молодых родителей - процедуру подачи заявлений на место в детском саду. Традиционно этот процесс означал многомесячное ожидание в очередях и заполнение сложных форм.
Разработанная в Хельсинки система ИИ самостоятельно отслеживает данные о рождаемости и регистрации места жительства жителей. Когда ребенок достигает соответствующего возраста, родители просто получают на телефон SMS с уже подготовленным предложением о месте в конкретном детском саду рядом с домом. Чтобы подтвердить его, родителям не нужно заполнять ни одной формы - достаточно ответить на сообщение словом "Да". Все остальное время они могут посвятить подготовке ребенка к новому этапу жизни.
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Скандал с пособиями в Нидерландах
Однако внедрение искусственного интеллекта не всегда становится историей успеха. Скандал с пособиями по уходу за детьми в Нидерландах вошел в историю как один из крупнейших правовых и технологических провалов в Европе, который привел даже к отставке правительство страны.
Налоговые органы внедрили самообучающийся алгоритм ИИ, призванный выявлять потенциальных мошенников в системе социальных пособий. Система оказалась глубоко дискриминационной. В поисках закономерностей алгоритм произвольно выбрал такие показатели, как двойное гражданство или низкий доход, в качестве факторов высокого риска. В результате более 26 000 невиновных семей, преимущественно иммигрантов и малообеспеченных граждан, необоснованно объявили мошенниками. Государственные учреждения заблокировали выплаты и под жестким бюрократическим давлением потребовали вернуть тысячи евро. Люди теряли работу и жилье, погружались в долги лишь потому, что чиновники слепо доверяли данным системы и отказывались рассматривать апелляции граждан.
Кризис алгоритма оценки экзаменов в Великобритании
Во время пандемии, когда школьники не могли сдавать экзамены очно, британский орган надзора в сфере образования доверил алгоритму ИИ прогнозирование и расчет итоговых оценок. Это было сделано для предотвращения "инфляции оценок" и якобы сохранения объективности.
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Однако в логику алгоритма заложили показатель, учитывавший результаты школы за предыдущие годы. Последствия оказались несправедливыми: талантливые ученики из небогатых районов и государственных школ получали необоснованно низкие прогнозируемые оценки, поскольку их учебные заведения исторически не относились к элитным. В то же время оценки учащихся частных школ искусственно повышались с учетом статуса их учебных заведений.
Это вызвало массовые уличные протесты учащихся, и систему пришлось срочно отменить, вернувшись к оценкам, выставляемым учителями.
"Сортировка" безработных в Австрии
Австрийская служба занятости (AMS) разработала систему для оценки шансов зарегистрированных безработных найти работу и более эффективного распределения государственного бюджета на поддержку. Алгоритм разделял людей на три группы: с высокими шансами на трудоустройство, со средними шансами, которым требовались курсы, и с низкими шансами, для которых государственные инвестиции считались нецелесообразными.
Проект столкнулся с резкой критикой и судебными разбирательствами со стороны активистов по защите данных. В своих расчетах алгоритм использовал исторические данные рынка труда, тем самым воспроизводя и закрепляя существующие в обществе предубеждения. Женщинам, особенно матерям с обязанностями по уходу за детьми, а также пожилым людям система автоматически присваивала более низкие баллы, исходя из предположения, что трудоустроить их будет сложнее.
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Лишь после многолетних судебных разбирательств, когда Федеральный административный суд Австрии четко постановил, что окончательное решение и корректировки обязательно должен выполнять живой консультант, этот инструмент получил законный статус помощника.
Что происходит в Латвии?
Латвия также следует европейским тенденциям, внедряя искусственный интеллект для снижения повседневной бюрократической нагрузки и повышения эффективности контроля. Чтобы технологические решения приносили реальную пользу государству, был создан Национальный центр искусственного интеллекта, задача которого - объединять ресурсы и последовательно развивать интеллектуальные инструменты.
Более половины государственных учреждений уже используют различные интеллектуальные инструменты. Особое место среди них занимает национальная платформа языковых технологий Hugo.lv. Она обеспечивает высокоточнный машинный перевод специализированных документов государственного управления и служит основой для виртуальных помощников десятков учреждений.
Яркий пример - гибридный чат-бот Maija Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), который сочетает подготовленную базу знаний с возможностями генеративного искусственного интеллекта. Благодаря этому сотрудники освобождаются от необходимости ежедневно отвечать на сотни типовых запросов.
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Латвийские учреждения начинают применять технологии и для выполнения контрольных функций. Подобно тому как французская налоговая служба в рамках программы Foncier Innovant автоматически ищет незадекларированные частные бассейны, Государственная земельная служба Латвии использует технологию LIDAR для обработки пространственных данных и аэрофотоснимков. С помощью лазерных лучей она измеряет расстояния и создает точное трехмерное облако точек окружающей среды. Алгоритм способен автоматически обнаруживать здания, скрытые под деревьями или кустарниками, и сопоставлять их с официальными кадастровыми картами. Эти данные обрабатываются с помощью искусственного интеллекта.
Такой подход позволяет выявлять незарегистрированные постройки и точнее определять отклонения в данных об их местоположении. При этом не требуется проводить физические проверки на местах, а контроль процессов, связанных с недвижимостью, существенно ускоряется.