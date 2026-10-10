Самый загадочный город-призрак Латвии привлекает любопытных. Что от него осталось? ВИДЕО
В глубине латвийских лесов находится заброшенный советский военный городок, в котором, кажется, остановилось время.
Когда-то это было одно из секретных мест Советского Союза - здесь жили военные, находились огромные радиотелескопы и скрытые от внешнего мира технологии времен холодной войны. Сегодня здания в Ирбене стоят пустыми - после распада СССР это место превратилось в настоящий город-призрак.
"Я прошелся по заброшенным квартирам, исследовал разрушающиеся здания и обнаружил, что осталось от одного из самых загадочных советских военных объектов в Латвии", - написал блогер под ником @sorensuorin.
Что такое Ирбене?
Ирбене находится в Анценской волости Вентспилсского края, примерно в 30 километрах к северу от Вентспилса. Вплоть до восстановления независимости Латвии это была секретная военная территория, не обозначенная на картах. Здесь располагался военный объект СССР "Звездочка", задачей которого были радиоразведка и перехват средств связи.
Городок начали строить в начале 1970-х годов. В нем жили около 2000 человек - преимущественно офицеры Советской армии, ученые и их семьи.
Ирбене был полностью автономным городком, в котором имелись: многоквартирные жилые дома, школа, детский сад, магазин, спортивный зал, дом культуры, котельная и технические здания.
Читайте продолжение после рекламы
У всех жителей были специальные пропуска, а посторонним вход на территорию запрещался. Даже многие жители Латвийской ССР ничего не знали о существовании этого места.
Самой впечатляющей частью объекта был комплекс антенн. Главные из них: RT-32 - диаметром 32 метра и RT-16 - диаметром 16 метров. В советское время их использовали для военной радиоразведки, чтобы перехватывать радиосвязь НАТО и западных стран. Официально объект назывался центром космической связи и радиоастрономии, однако он выполнял и военные функции.
Уход российской армии
После восстановления независимости Латвии российская армия покинула объект в 1994 году. Перед уходом часть оборудования демонтировали или повредили. Позднее латвийским ученым удалось восстановить радиотелескопы и приспособить их для научных исследований.
В 1994 году был создан Вентспилсский международный радиоастрономический центр (VIRAC). Сейчас он работает под управлением Вентспилсской высшей школы и участвует в международных астрономических проектах.
RT-32 используют для наблюдения за далекими галактиками и солнцем, изучения пульсаров и отслеживания астероидов и космического мусора, а также в Европейской сети радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (VLBI). После модернизации радиотелескопы используются и для обеспечения связи с космическими миссиями.
Читайте продолжение после рекламы
Подъем обновленной антенны радиотелескопа в Ирбене в 2015 году
Можно ли посетить городок?
Территорию радиотелескопов можно осмотреть только в рамках организованных экскурсий. Часть заброшенного городка доступна для свободного посещения, однако многие здания находятся в аварийном состоянии, поэтому входить в них опасно.
Ирбене часто сравнивают с военным городком в Скрунде, однако, в отличие от Скрунды, здесь по-прежнему действует научный центр. В последние годы Ирбене стала одним из самых узнаваемых "городов-призраков" Латвии. Ее регулярно посещают иностранные авторы YouTube-каналов, любители урбанистических исследований и тревел-блогеры. В социальных сетях особое внимание привлекают гигантский радиотелескоп, заброшенные многоквартирные дома и контраст между наследием холодной войны и современной наукой.