Самый загадочный город-призрак Латвии привлекает любопытных. Что от него осталось? ВИДЕО

Самой впечатляющей частью объекта был комплекс антенн. Главные из них: RT-32 - диаметром 32 метра и RT-16 - диаметром 16 метров. В советское время их использовали для военной радиоразведки, чтобы перехватывать радиосвязь НАТО и западных стран. Официально объект назывался центром космической связи и радиоастрономии, однако он выполнял и военные функции.