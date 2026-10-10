Хотели повысить плату на 300%, получилось только на 25% - план по транзиту зерна уперся в нормы ЕС
Утроить плату за транзит российского зерна по железной дороге не получилось - нормы ЕС не позволяют. LatRailNet подняла тариф лишь примерно на 25% и ждет разъяснений Еврокомиссии о возможности дальнейшего повышения.
План правительства сделать транзит российского зерна экономически невыгодным за счет трехкратного повышения платы за железнодорожную инфраструктуру уперся в ограничения законодательства ЕС, заявляет ответственная за повышение тарифов компания LatRailNet. Она повысила плату примерно на четверть, утверждая, что более значительное увеличение не имеет юридических оснований, сообщает Lsm.lv.
В LatRailNet сообщили, что тщательно изучили призыв правительства, однако нормы ЕС не позволяют установить столь высокий тариф. "Плата за инфраструктуру - не транзитный сбор, который можно установить одной цифрой. Она должна основываться на экономических расчетах и затратах. Мы руководствуемся законодательством ЕС, которое требует учитывать расходы. Мы применили максимально возможный уровень затрат, в результате чего тариф вырос примерно на 25%", - пояснила председатель правления компании Юстина Худенко.
LatRailNet запросила у Еврокомиссии разъяснения о возможности дальнейшего повышения платы. Ответ ожидается примерно через две недели, хотя Еврокомиссия не обязана его предоставлять.
В конце сентября Сейм принял поправки к закону о железной дороге, позволяющие быстрее пересматривать и вводить новые инфраструктурные тарифы. Однако, несмотря на намерение правительства утроить плату, конкретный размер повышения в законе не установлен. "Закон не определяет величину повышения. Кабинет министров призвал LatRailNet установить тариф на уровне 300% от прежнего, но это было лишь предложение правительства", - пояснила руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере.
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Государственная железнодорожная администрация, надзирающая за отраслью, первоначально пришла к выводу, что законодательство ЕС не позволяет взимать за использование инфраструктуры больше фактических затрат на оказание соответствующей услуги. Эти ограничения сохранятся и в случае передачи полномочий другой организации. Руководитель LatRailNet также отметила, что ликвидация компании может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.