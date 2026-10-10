Хотели повысить плату на 300%, получилось только на 25% - план по транзиту зерна уперся в нормы ЕС

Государственная железнодорожная администрация, надзирающая за отраслью, первоначально пришла к выводу, что законодательство ЕС не позволяет взимать за использование инфраструктуры больше фактических затрат на оказание соответствующей услуги. Эти ограничения сохранятся и в случае передачи полномочий другой организации. Руководитель LatRailNet также отметила, что ликвидация компании может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.