Держитесь крепче: в ночь на субботу Латвию накроет сильный западный ветер

На большей части страны порывы ветра усилятся до 18-23 метров в секунду, на Видземском побережье возможны порывы до 26 метров в секунду. В пятницу вечером еще немного более сильный ветер ожидается на западном побережье Курземе, где он начнет стихать перед полуночью.