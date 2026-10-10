В Латвии пройдет необычная акция, приглашающая население обогатить государственный язык
В честь Дня государственного языка Министерство юстиции и Центр государственного языка приглашают 15 октября принять участие в акции в социальных сетях "Слово за словом. По-латышски".
В ходе акции каждому предлагается выбрать значимое для себя слово на латышском языке, написать или оформить его другим способом, сфотографировать и опубликовать в социальных сетях. К участию приглашаются жители страны, школы, учреждения и организации. Акция призывает поделиться словом на латышском языке, которое имеет для человека особое значение.
"В рамках этой акции мы предлагаем выбрать близкое вам слово и творчески поделиться им. Возможно, именно выбранное вами слово станет для кого-то новым открытием или напомнит о красивом латышском слове, которое давно не доводилось слышать", – приглашает директор Центра государственного языка Инесе Мухка.
Чтобы принять участие в акции, выбранное слово можно написать, нарисовать, изобразить красками, выложить из осенних листьев или каштанов либо представить любым другим творческим способом. Слово также можно отправить кому-нибудь в SMS или по электронной почте.
Созданную работу необходимо сфотографировать, а фотографию или снимок экрана опубликовать в социальных сетях, отметив Министерство юстиции. При желании к публикации можно добавить короткое объяснение, почему было выбрано именно это слово.
В основе акции лежит идея о том, что каждый человек сохраняет и обогащает латышский язык тем, что ежедневно говорит, пишет и передает другим.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что у латышского языка появятся новые возможности: правительство одобрило особый план.