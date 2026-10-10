В Латвии пройдет необычная акция, приглашающая население обогатить государственный язык

"В рамках этой акции мы предлагаем выбрать близкое вам слово и творчески поделиться им. Возможно, именно выбранное вами слово станет для кого-то новым открытием или напомнит о красивом латышском слове, которое давно не доводилось слышать", – приглашает директор Центра государственного языка Инесе Мухка.