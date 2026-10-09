RNP c 12 октября начинает подключать отопление. Как выбрать другую дату и что делать, если батареи холодные?
С понедельника, 12 октября, Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начнет постепенно подключать отопление в обслуживаемых компанией домах с центральным отоплением. Во всех зданиях отопление планируют включить в течение трех дней - до 14 октября.
После подключения отопления проверят работу систем
В течение двух недель после начала отопительного сезона специалисты RNP будут проводить стабилизационные работы: удалять воздух из радиаторов и устранять неисправности системы отопления. В частности, проблемы могут быть связаны с несанкционированными или неправильно выполненными ремонтными работами в квартирах в летний период.
Если после 14 октября радиаторы в квартире останутся холодными, RNP призывает жителей сообщить об этом. Заявку можно подать через мобильное приложение, на портале e-parvaldnieks.lv или по бесплатному телефону службы поддержки 8900.
Жильцы могут договориться о другой дате начала отопительного сезона
Собственники квартир могут принять решение о том, чтобы отопление в их доме включили раньше или позже установленного срока.
Если в доме избран уполномоченный представитель, он должен подать RNP заявление и указать выбранную дату. Если такого представителя нет, жильцы могут обратиться в компанию за помощью в организации голосования.
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В теплые дни отопление будет отключаться автоматически
В домах, находящихся под управлением RNP, установлены автоматические тепловые узлы. Благодаря этому в теплые осенние дни и весной, когда температура воздуха на улице превышает +12 градусов, отопление будет отключаться автоматически.
Таким образом, жители не будут платить за отопление в те дни, когда оно не требуется.