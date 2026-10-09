RNP c 12 октября начинает подключать отопление. Как выбрать другую дату и что делать, если батареи холодные?

В течение двух недель после начала отопительного сезона специалисты RNP будут проводить стабилизационные работы: удалять воздух из радиаторов и устранять неисправности системы отопления. В частности, проблемы могут быть связаны с несанкционированными или неправильно выполненными ремонтными работами в квартирах в летний период.