Редкая удача: в Латвии обнаружен новый для страны вид лишайника
В Латвии впервые обнаружен лишайник вида Pseudothelomma ocellatum. Местонахождение этого вида выявил член Латвийского микологического общества Райво Ивуланс.
Лишайник был найден на южной стене очень старого деревянного сруба на территории музея Кална Кайбени – места жизни и работы писателей Рейниса и Матиса Каудзите, являющегося памятником культуры государственного значения.
Для этого лишайника, представляющего собой лихенизированный сумчатый гриб, характерно беловато-серое накипное слоевище с выразительными черными соралями, обеспечивающими вегетативное, или бесполое, размножение. Pseudothelomma ocellatum – один из немногих представителей своей группы лишайников, для которых характерен такой способ распространения.
Естественным субстратом для этого вида служит сухая, освещенная солнцем древесина хвойных деревьев. Однако в современной Европе большинство находок связано со старыми деревянными постройками и давними деревянными столбами ограждений. В странах Балтии зарегистрировано лишь несколько местонахождений этого вида. В 2025 году Райво Ивуланс обнаружил его также на самом крупном дереве Эстонии, имеющем статус культового памятника, – дубе Тамме-Лаури.
Решающую роль в определении вида сыграли исследовательницы лишайников Тартуского университета, лихенологи Аве Суйя и Эде Оя. Учитывая особенности размножения Pseudothelomma ocellatum и то, что этот лишайник редко образует апотеции – плодовые тела, для достоверного подтверждения видовой принадлежности в данном случае потребовалось применение молекулярных методов.
У лишайника Pseudothelomma ocellatum пока нет латышского названия. Регистрация новых для Латвии видов создает необходимость разрабатывать для них латышские названия и развивать соответствующую научную терминологию.