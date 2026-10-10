Редкая удача: в Латвии обнаружен новый для страны вид лишайника

Естественным субстратом для этого вида служит сухая, освещенная солнцем древесина хвойных деревьев. Однако в современной Европе большинство находок связано со старыми деревянными постройками и давними деревянными столбами ограждений. В странах Балтии зарегистрировано лишь несколько местонахождений этого вида. В 2025 году Райво Ивуланс обнаружил его также на самом крупном дереве Эстонии, имеющем статус культового памятника, – дубе Тамме-Лаури.