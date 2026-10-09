В Курземе распространено сотовое оповещение об очень сильном ветре на морском побережье.
В Латвии
Сегодня 16:40
Жителей Курземе предупреждают о сильном ветре, который может нести разрушения
На западе Курземе в пятницу было распространено оповещение по сотовой сети об очень сильном ветре на морском побережье, свидетельствует информация на сайте 112.lv.
Метеорологи предупреждают, что во второй половине дня и вечером на морском побережье западный, северо-западный ветер усилится в порывах до 25-29 метров в секунду. Ветер может ломать ветви и деревья, переносить по воздуху незакрепленные предметы, вызывая повреждения, разрушения и угрозу для людей.
Возможны перебои с электроснабжением, поэтому спасатели рекомендуют своевременно зарядить мобильные телефоны.