Путин отметил день рождения в компании бывшего канцлера Германии
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на празднование дня рождения Владимира Путина, вызвав возмущение нынешнего главы немецкого правительства Фридриха Мерца. В Берлине назвали такое поведение "совершенно аморальным".
Канцлер Германии Фридрих Мерц возмутился участием бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера в праздновании дня рождения российского президента Владимира Путина в Москве. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретариат правительства Германии.
Заместитель официального представителя правительства Штеффен Майер подчеркнул, что именно Путин несет единоличную ответственность за войну в Украине. По его словам, распоряжения российского президента ежедневно приводят к "неизмеримым страданиям, жертвам среди гражданского населения, разрушенным семьям, смертям и ранениям".
"Учитывая эту ситуацию, канцлер считает совершенно аморальным то, что Шредер в такой день празднует вместе с Путиным", - заявил Майер.
Согласно информации, опубликованной Кремлем, Шредер в среду присоединился к Путину в Москве, чтобы отметить его 74-й день рождения.
Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. Сейчас ему 82 года. Политик считается личным другом Путина и уже много лет подвергается критике из-за тесных отношений с российским президентом и связей с российскими компаниями.
После полномасштабного вторжения России в Украину Шредер неоднократно встречался с Путиным.
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