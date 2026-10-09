Шлесерс выдвинул Кулбергсу три условия поддержки правительства
Партия "Латвия на первом месте" (LPV) готова поддержать правительство меньшинства во главе с Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список", AS), но выдвигает три условия.
По словам Айнара Шлесерса, его партия готова проголосовать за правительство Кулбергса, если по каким-либо причинам он не сможет сформировать кабинет совместно с LPV и выполнит три условия. Первое из них - реформа государственного управления, предусматривающая сокращение числа министерств и государственных учреждений, а также общих расходов. Одновременно Кулбергс должен объяснить, за счет чего планируется увеличить государственные доходы.
Второе условие - правительство профессионалов, в котором министерские посты занимали бы специалисты в соответствующих областях.
Третье - программа повышения рождаемости. Шлесерс подчеркнул, что стимулирование рождаемости предусмотрено программами как "Объединенного списка", так и LPV.
Однако главным приоритетом LPV остается участие в правительстве вместе с Кулбергсом. Лучшим вариантом коалиции Шлесерс считает совместное правительство AS и LPV, которое могло бы опираться на поддержку 58 депутатов и располагало бы устойчивым большинством в Сейме.
По мнению политика, такое правительство соответствовало бы мандату на перемены, который избиратели обеих партий им предоставили. В то же время работа правительства меньшинства, как считает Шлесерс, может сопровождаться проблемами.
Он отметил, что избиратели LPV ждут перемен и экономического роста Латвии. Партия готова предложить Кулбергсу свою программу и совместно работать над развитием экономики страны. По словам Шлесерса, этого ожидают и избиратели "Объединенного списка".
При этом лидер LPV сообщил, что партия пока не получала приглашения к переговорам о формировании правительства с Кулбергсом. Шлесерс также вновь выступил против участия в правительстве "Нового Единства" (JV). Если эта политическая сила войдет в кабинет министров, LPV призовет "людей выйти на улицы", заявил он. По словам Шлесерса, "Новое Единство" не должно прийти к власти, поскольку именно эта партия, как он утверждает, несет ответственность за то, что "Латвия является одной из беднейших стран Европы".
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Ранее сообщалось, что "Объединенный список" не торопится начинать переговоры с потенциальными партнерами по коалиции.