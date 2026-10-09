Шлесерс выдвинул Кулбергсу три условия поддержки правительства

При этом лидер LPV сообщил, что партия пока не получала приглашения к переговорам о формировании правительства с Кулбергсом. Шлесерс также вновь выступил против участия в правительстве "Нового Единства" (JV). Если эта политическая сила войдет в кабинет министров, LPV призовет "людей выйти на улицы", заявил он. По словам Шлесерса, "Новое Единство" не должно прийти к власти, поскольку именно эта партия, как он утверждает, несет ответственность за то, что "Латвия является одной из беднейших стран Европы".