Полиция ищет велосипедиста, который устроил смертельное столкновение в Риге и скрылся с места происшествия. ВИДЕО

28 августа этого года около 17:30 на левой стороне тротуара улицы А. Деглава в Риге, возле дома № 39, в направлении улицы Ницгалес неустановленный велосипедист столкнулся с другим велосипедистом, ехавшим в том же направлении. Оба упали, а один из них, ударившись о проезжавший мимо автобус, который двигался во встречном направлении, получил травмы и скончался.