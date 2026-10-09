Полиция ищет велосипедиста, который устроил смертельное столкновение в Риге и скрылся с места происшествия. ВИДЕО
Государственная полиция разыскивает велосипедиста, который 28 августа этого года в Риге стал виновником смертельного столкновения, а затем покинул место происшествия. В результате аварии другой велосипедист упал, ударился об автобус, двигавшийся во встречном направлении, и погиб.
28 августа этого года около 17:30 на левой стороне тротуара улицы А. Деглава в Риге, возле дома № 39, в направлении улицы Ницгалес неустановленный велосипедист столкнулся с другим велосипедистом, ехавшим в том же направлении. Оба упали, а один из них, ударившись о проезжавший мимо автобус, который двигался во встречном направлении, получил травмы и скончался.
Велосипедист, спровоцировавший столкновение, скрылся с места происшествия.
Приметы разыскиваемого: мужчина примерно 30 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения. Был одет в светло-голубую рубашку.
Государственная полиция призывает откликнуться очевидцев ДТП, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию, а также самого велосипедиста. Звонить по телефону 67086661 или 112.