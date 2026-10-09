240 самоубийств, 234 смертельных падения и 121 погибший в ДТП: от чего умирают жители Латвии
В Латвии ежегодно около 1400 человек погибают из-за внешних причин, причем примерно 900 из них не достигают пенсионного возраста. Значительная часть трагедий связана с алкоголем, свидетельствуют данные Министерства благосостояния, представленные сегодня на заседании Совета по делам демографии.
Как сообщил представитель Минблага Эгилс Зариньш, на заседании, которое сегодня вел парламентский секретарь премьер-министра Кристс Авотс, представители Государственной канцелярии и Министерства здравоохранения представили данные о внешних причинах смерти, их влиянии на общество в целом, демографическое развитие страны и народное хозяйство.
На внешние причины смерти приходится 24% всех потенциально потерянных лет жизни до 64-летнего возраста. Наиболее частыми такими причинами смерти являются дорожно-транспортные происшествия, падения, утопления, отравления, насилие, переохлаждение, пожары и самоубийства.
В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 240 самоубийств и 234 случая падений со смертельным исходом. Также был зафиксирован 171 случай отравления алкоголем и наркотиками, а в дорожно-транспортных происшествиях погиб 121 человек. Кроме того, 92 человека утонули, 72 замерзли и 34 были убиты. Из всех упомянутых случаев в прошлом году 629 были связаны с употреблением алкоголя, а в 102 случаях употреблялись психоактивные вещества.
Чтобы сократить и предотвратить случаи, вызванные внешними причинами смерти, необходимо тесное сотрудничество между отраслями здравоохранения, образования, безопасности дорожного движения, внутренних дел и социальной сферы. Эксперты также указали на необходимость долгосрочного подхода, который бы сочетал профилактику, информирование общественности и межотраслевое сотрудничество.
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На заседании обсуждались и вопросы образования. Министерство образования и науки представило презентацию о текущей ситуации с внедрением модели финансирования образования "Программа в школе".
Наряду с этим совет обсудил возможности обеспечения бесплатного питания в учебных заведениях до 9-го класса, в том числе оценивая возможности для дальнейшего постепенного введения бесплатного питания.