240 самоубийств, 234 смертельных падения и 121 погибший в ДТП: от чего умирают жители Латвии

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 240 самоубийств и 234 случая падений со смертельным исходом. Также был зафиксирован 171 случай отравления алкоголем и наркотиками, а в дорожно-транспортных происшествиях погиб 121 человек. Кроме того, 92 человека утонули, 72 замерзли и 34 были убиты. Из всех упомянутых случаев в прошлом году 629 были связаны с употреблением алкоголя, а в 102 случаях употреблялись психоактивные вещества.