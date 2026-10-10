В еще одном латвийском городе объявили о подключении центрального отопления

После подключения отопления жителям рекомендуется проверить, удален ли воздух из системы отопления. При подготовке к отопительному сезону во всех домах были проведены работы по удалению воздуха из отопительных систем. Однако если радиаторы в квартире по-прежнему не нагреваются или нагреваются недостаточно, жителей просят незамедлительно сообщить об этом диспетчеру ремонтной службы Ventspils nekustamie īpašumi по телефону 63622588 либо предприятию Cirtnis, обслуживающему внутреннюю систему отопления здания, по телефону 26602509.