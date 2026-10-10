В еще одном латвийском городе объявили о подключении центрального отопления
Жилые и нежилые здания, находящиеся в управлении муниципального предприятия Ventspils nekustamie īpašumi, подготовлены к новому отопительному сезону. Начиная с 12 октября 2026 года во всех зданиях, обслуживаемых предприятием, будет постепенно подключаться центральное отопление.
До 13 октября отопление планируется подключить в нежилых зданиях и во всех неутепленных жилых домах, а до 14 октября – во всех утепленных жилых домах.
После подключения отопления жителям рекомендуется проверить, удален ли воздух из системы отопления. При подготовке к отопительному сезону во всех домах были проведены работы по удалению воздуха из отопительных систем. Однако если радиаторы в квартире по-прежнему не нагреваются или нагреваются недостаточно, жителей просят незамедлительно сообщить об этом диспетчеру ремонтной службы Ventspils nekustamie īpašumi по телефону 63622588 либо предприятию Cirtnis, обслуживающему внутреннюю систему отопления здания, по телефону 26602509.
Если жители дома хотят подключить отопление немного позже, сообщество собственников квартир или уполномоченные лица могут принять решение о желаемой дате начала отопительного сезона, уведомив об этом управляющего домом.
Тепловые узлы зданий позволяют регулировать подачу тепла в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, предотвращая при этом чрезмерный нагрев помещений. При повышении или понижении температуры на улице тепловой узел автоматически отключается или включается. Таким образом, даже при минимальном потреблении тепловой энергии можно поддерживать в квартирах комфортную температуру.
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