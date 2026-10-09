Премьер намерен отказаться от неэффективных расходов: "Каждый евро должен приносить результат"
Премьер-министр Андрис Кулбергс призвал пересмотреть госрасходы, отказаться от неэффективных систем и потребовал, чтобы каждый потраченный евро приносил измеримую пользу жителям.
Каждый потраченный евро должен приносить измеримый результат, заявил в пятницу на конференции "Умный рост: устойчивый государственный бюджет в цифровую эпоху" премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, при обсуждении госбюджета следует оценивать не только распределение средств, но и то, какую пользу получают жители за уплаченные налоги. "Мы не можем продолжать увеличивать расходы быстрее, чем доходы, и надеяться, что экономический рост решит все проблемы", - подчеркнул премьер-министр.
Кулбергс призвал оценивать целесообразность государственных расходов, менять неэффективные системы вместо их дальнейшего финансирования и не решать каждую проблему за счет новых учреждений и штатных единиц. Он также указал на необходимость повышать государственные доходы, ориентируя на эту цель работу госаппарата, учреждений и фондов ЕС.
Подготовленный "Объединенным списком" план предусматривает создание Латвийского фонда развития, который объединил бы государственные активы, обеспечил их прозрачное управление, привлекал частный капитал и способствовал развитию рынка капитала. По мнению Кулбергса, средства следует инвестировать в значимые для экономики отрасли, а дивиденды направлять в бюджет на социальные нужды. "Государственные предприятия должны работать на благо жителей Латвии, а не в интересах политических партий", - заявил он.
Устойчивость бюджета, по словам премьер-министра, зависит не только от экономии, но и от роста экономики, инвестиций, производительности и конкурентоспособности предприятий. Для привлечения инвестиций также необходима эффективная судебная система, обеспечивающая своевременное разрешение коммерческих споров и исполнение судебных решений.
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Кулбергс призвал оценивать цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта по реальной экономии средств, времени и трудовых ресурсов, а не по количеству созданных информационных систем. Он раскритиковал практику разработки за счет финансирования ЕС новых систем и регистров, содержание которых впоследствии оплачивается из госбюджета. В частности, в сфере здравоохранения, по его словам, насчитывается 64 регистра.
Премьер-министр также указал на семь государственных компаний в сфере недвижимости, которые продолжают управлять недвижимостью под надзором министерств, несмотря на ранее заявленные планы централизовать эту функцию.
По мнению Кулбергса, эффективность государства следует измерять сэкономленными и дополнительно полученными средствами, привлеченными инвестициями и созданной стоимостью. "Латвии не нужно более дорогое государство. Латвии нужно более богатое государство, и это богатство должно ощущаться в каждой латвийской семье, на каждом предприятии и в каждом самоуправлении", - заявил он.