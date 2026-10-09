Премьер намерен отказаться от неэффективных расходов: "Каждый евро должен приносить результат"

Каждый потраченный евро должен приносить измеримый результат, заявил в пятницу на конференции "Умный рост: устойчивый государственный бюджет в цифровую эпоху" премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, при обсуждении госбюджета следует оценивать не только распределение средств, но и то, какую пользу получают жители за уплаченные налоги. "Мы не можем продолжать увеличивать расходы быстрее, чем доходы, и надеяться, что экономический рост решит все проблемы", - подчеркнул премьер-министр.