Жители Латвии путешествуют по своей стране не так охотно, как люди в других государствах ЕС

На этом фоне Латвия отличается от среднеевропейского показателя. В 2025 году на путешествия внутри страны приходились 62% всех туристических поездок ее жителей, то есть на восемь процентных пунктов меньше, чем в среднем по ЕС. Соответственно, 38% поездок жителей Латвии были зарубежными.