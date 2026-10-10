Жители Латвии путешествуют по своей стране не так охотно, как люди в других государствах ЕС
В 2025 году 62% туристических поездок жителей Латвии приходились на путешествия внутри страны. Это заметно меньше среднего показателя по Евросоюзу, где доля внутренних поездок составила 70%.
Как сообщает Eurostat, всего в 2025 году жители Евросоюза совершили 1,2 миллиарда туристических поездок с личными и деловыми целями. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на 1,4%, или на 17 миллионов.
Подавляющее большинство европейцев предпочитают путешествовать в пределах Евросоюза. Из общего количества поездок 848 миллионов пришлись на путешествия внутри собственной страны, что составляет 70%. Еще 264 миллиона поездок, или 22%, были совершены в другие государства ЕС.
Таким образом, в общей сложности 92% всех туристических поездок европейцев проходили в пределах Евросоюза. На страны за его пределами пришлось только 8% путешествий. При этом менее половины таких поездок были совершены за пределы Европы.
На этом фоне Латвия отличается от среднеевропейского показателя. В 2025 году на путешествия внутри страны приходились 62% всех туристических поездок ее жителей, то есть на восемь процентных пунктов меньше, чем в среднем по ЕС. Соответственно, 38% поездок жителей Латвии были зарубежными.
Различия между государствами Евросоюза весьма существенны. Наиболее высокая доля внутренних туристических поездок зарегистрирована в Румынии – 89%. Далее следует Испания с показателем 87%. В Греции, Франции и Португалии доля путешествий внутри собственной страны составила по 85%.
В противоположной ситуации находится Люксембург, где на внутренние поездки приходится всего 5% путешествий. Низкие показатели также зарегистрированы в Бельгии – 29% и на Мальте – 32%.
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Eurostat также обращает внимание на существенные различия в расходах туристов. Несмотря на то что внутренних поездок было значительно больше, европейцы потратили больше денег во время зарубежных путешествий.
В 2025 году общие расходы жителей ЕС на поездки внутри своих стран составили 266,2 миллиарда евро. На зарубежные путешествия было потрачено 379,4 миллиарда евро.
При путешествиях внутри страны 34% расходов приходились на проживание – 90,3 миллиарда евро, а 21% на транспорт – 56 миллиардов евро.
Во время зарубежных поездок расходы на проживание составили 35% общей суммы, или 131,3 миллиарда евро. Еще 32%, или 121,5 миллиарда евро, туристы потратили на транспорт.