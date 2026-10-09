Рижская дума предупреждает: в городе орудуют фальшивые "социальные работники"

Рижская социальная служба еще раз напоминает, что не использует курьерские службы для доставки отправлений и никогда не просит по телефону сообщать персональный код, адрес или другие конфиденциальные персональные данные для подтверждения получения посылки. Официальные письма и документы служба отправляет с помощью услуг государственного акционерного общества Latvijas Pasts. При необходимости связь с клиентами осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных.