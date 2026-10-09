Рижская дума предупреждает: в городе орудуют фальшивые "социальные работники"
Рижская социальная служба призывает жителей быть особенно осторожными и не сообщать свои персональные данные незнакомым людям. В службу обратились жители, рассказавшие о подозрительных телефонных звонках, которые могут быть связаны с мошенничеством.
Рижская социальная служба получила информацию от одной из клиенток о возможной попытке мошенничества. Женщине позвонил человек, представившийся сотрудником социальной службы. Он говорил по-русски и утверждал, что служба отправит ей документы с курьером, которые необходимо будет подписать. Якобы для оформления курьерской доставки звонивший попросил сообщить адрес проживания и другие персональные данные.
О похожей мошеннической схеме жители сообщали Рижской социальной службе и в сентябре. Тогда звонивший просил назвать персональный код и адрес проживания, чтобы якобы подтвердить получение посылки. Кроме того, он утверждал, что в случае отказа посылку передадут на хранение, а получателю впоследствии придется заплатить штраф за принудительное хранение отправления.
Житель, сообщивший о предыдущем случае, отметил, что не является клиентом Рижской социальной службы, поэтому у него возникли подозрения относительно истинной цели звонка.
Рижская социальная служба еще раз напоминает, что не использует курьерские службы для доставки отправлений и никогда не просит по телефону сообщать персональный код, адрес или другие конфиденциальные персональные данные для подтверждения получения посылки. Официальные письма и документы служба отправляет с помощью услуг государственного акционерного общества Latvijas Pasts. При необходимости связь с клиентами осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных.
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Жителей призывают быть осторожными при получении подозрительных звонков, SMS и электронных писем. Если возникают сомнения в достоверности полученной информации, следует прекратить разговор и связаться с Рижской социальной службой по официальным каналам: электронной почте soc@riga.lv или единому информационному телефону 1201.
Если есть подозрения на попытку мошенничества, рекомендуется сообщить о произошедшем в Государственную полицию.
Рижская социальная служба напоминает:
- Не сообщайте незнакомым людям персональный код, банковские данные, пароли и другую конфиденциальную информацию.
- Не подтверждайте свою личность, основываясь исключительно на телефонном звонке или электронном письме.
- Всегда проверяйте полученную информацию, связываясь с учреждением по официальным каналам связи.
Рижская социальная служба благодарит жителей за бдительность и призывает сообщать о подобных случаях и в дальнейшем.