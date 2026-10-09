На новый памятник "Вопреки чужой власти" в Риге не хватает 40 000 евро. Где его хотят установить?
Во вторник, 13 октября, в 10.00 в Риге, по адресу улица Радио, 1, состоится публичное мероприятие, на котором Музей оккупации Латвии и Рижская дума расскажут о проделанной работе и дальнейших шагах по созданию памятника "Вопреки чужой власти" (Svešo varai spītējot).
На создание памятника уже пожертвовано более 61 000 евро из необходимых 100 000 евро.
Департамент городского развития Рижского самоуправления согласовал строительный проект создания городского парка и памятника, разработанный архитекторами ARHIS. Разработка проекта оплачена за счет пожертвованных средств.
"Трогает и радует, что на создание памятника нам удалось собрать более 61 000 евро. Даже небольшие пожертвования в совокупности имеют большое значение. Это подтверждает, что для нас важно почтить память каждого, кто сопротивлялся оккупационной власти, и не допустить присутствия чужой власти сегодня", – говорит директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба.
В мероприятии 13 октября примут участие председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, директор Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня, директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба, архитектор Раймондс Саулитис, скульптор Кристапс Гулбис и актриса Зане Даудзиня.
13 октября – день рождения Бруно Явойшса. 5 декабря 1963 года он поднял флаг Латвийской Республики на Рижской радиобашне, на месте которой создается памятник. В период оккупации латвийский флаг развевался на радиобашне четыре раза.
Зане Даудзиня поделится историей своего дяди по материнской линии Андрея Пуце, который в 1971 году вывесил латвийский флаг в Скривери. Эти истории символизируют движение сопротивления в оккупированной Латвии, участники которого своими действиями не позволяли угаснуть идее свободной Латвии.
В настоящее время ведется закупка гранита для памятника и планируется начало следующих работ. Музей оккупации призывает всех желающих поддержать третий, заключительный этап создания памятника, для которого необходимо собрать еще чуть менее 40 000 евро.
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