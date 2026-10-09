На новый памятник "Вопреки чужой власти" в Риге не хватает 40 000 евро. Где его хотят установить?

"Трогает и радует, что на создание памятника нам удалось собрать более 61 000 евро. Даже небольшие пожертвования в совокупности имеют большое значение. Это подтверждает, что для нас важно почтить память каждого, кто сопротивлялся оккупационной власти, и не допустить присутствия чужой власти сегодня", – говорит директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба.