Из-за риска возгорания LMT призывает клиентов немедленно прекратить использование одного устройства
Фото: LETA
Устройство необходимо доставить в центр обслуживания клиентов LMT, где он был приобретен, либо в любой другой ближайший центр обслуживания LMT.
В Латвии

Из-за риска возгорания LMT призывает клиентов немедленно прекратить использование одного устройства

Отдел информации

Otkrito.lv

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Компания SIA LMT Retail & Logistics призывает клиентов немедленно прекратить использование внешнего аккумулятора Wireless MagSafe 5000 Extra Battery производителя Cellularline. Обнаружен возможный производственный дефект, который может привести к перегреву аккумулятора и возгоранию.

В ходе проверок качества и безопасности производитель установил, что у некоторых устройств в процессе старения аккумуляторного элемента может возникнуть деформация. При определенных условиях это может вызвать перегрев аккумулятора, создавая угрозу безопасности пользователей и их имуществу.

Компания призывает клиентов не использовать устройство и не заряжать его. Аккумулятор необходимо доставить в центр обслуживания клиентов LMT, где он был приобретен, либо в любой другой ближайший центр обслуживания LMT.

Клиентам полностью возместят стоимость возвращенного устройства.

Если возникли вопросы или требуется дополнительная информация, можно связаться с LMT Retail & Logistics по электронной почте retail@lmt.lv.

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