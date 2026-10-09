Устройство необходимо доставить в центр обслуживания клиентов LMT, где он был приобретен, либо в любой другой ближайший центр обслуживания LMT.
В Латвии
Сегодня 13:47
Из-за риска возгорания LMT призывает клиентов немедленно прекратить использование одного устройства
Компания SIA LMT Retail & Logistics призывает клиентов немедленно прекратить использование внешнего аккумулятора Wireless MagSafe 5000 Extra Battery производителя Cellularline. Обнаружен возможный производственный дефект, который может привести к перегреву аккумулятора и возгоранию.
В ходе проверок качества и безопасности производитель установил, что у некоторых устройств в процессе старения аккумуляторного элемента может возникнуть деформация. При определенных условиях это может вызвать перегрев аккумулятора, создавая угрозу безопасности пользователей и их имуществу.
Компания призывает клиентов не использовать устройство и не заряжать его. Аккумулятор необходимо доставить в центр обслуживания клиентов LMT, где он был приобретен, либо в любой другой ближайший центр обслуживания LMT.
Клиентам полностью возместят стоимость возвращенного устройства.
Если возникли вопросы или требуется дополнительная информация, можно связаться с LMT Retail & Logistics по электронной почте retail@lmt.lv.