Из-за риска возгорания LMT призывает клиентов немедленно прекратить использование одного устройства

В ходе проверок качества и безопасности производитель установил, что у некоторых устройств в процессе старения аккумуляторного элемента может возникнуть деформация. При определенных условиях это может вызвать перегрев аккумулятора, создавая угрозу безопасности пользователей и их имуществу.