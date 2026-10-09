Служба госбезопасности помогает британцам в деле о проникновении латвийцев на базу ВВС
Британия подозревает двух граждан Латвии, 32 и 36 лет, в проникновении на базу ВВС Моулсворт. Расследование ведет британская полиция, а латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) оказывает поддержку, но от комментариев воздерживается.
В настоящее время в СГБ не ведется уголовный процесс в отношении конкретных лиц. При этом служба отметила, что задержанные уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании.
Мужчины в возрасте 32 и 36 лет были задержаны рано утром в четверг на территории базы ВВС Моулсворт, где также находится разведывательный центр НАТО. Оба являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании.
Первоначально они были задержаны по подозрению в незаконном проникновении на запретную территорию и порче имущества и доставлены в полицейский участок Кембриджшира.
Затем оба мужчины были повторно задержаны по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности 2023 года, а именно за проникновение на запретную территорию с целью причинения вреда Великобритании. Мужчины в настоящее время все еще находятся под стражей в полиции.