Служба госбезопасности помогает британцам в деле о проникновении латвийцев на базу ВВС

Затем оба мужчины были повторно задержаны по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности 2023 года, а именно за проникновение на запретную территорию с целью причинения вреда Великобритании. Мужчины в настоящее время все еще находятся под стражей в полиции.