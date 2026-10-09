Авиакомпания airBaltic отменила еще пять рейсов из Риги на зимний сезон
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в зимнем сезоне отменит еще пять маршрутов из Риги и сократит частоту полетов по нескольким направлениям, сообщил руководитель отдела airBaltic по связям с общественностью и политическим отношениям Аугустс Зилбертс.
С учетом сезонного спроса зимой не будут выполняться рейсы из Риги в Бухарест (Румыния), Софию (Болгария), Будапешт (Венгрия) и Оулу (Финляндия). Эти маршруты планируется возобновить летом. Авиакомпания также прекратит полеты из Риги в Инсбрук (Австрия).
Зилбертс пояснил, что airBaltic регулярно корректирует маршрутную сеть и расписание, адаптируясь к спросу и рыночным условиям. На операционные расходы также существенно влияют высокие цены на авиационное топливо.
Кроме того, в январе и феврале авиакомпания сократит частоту рейсов из Риги в Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Вену (Австрия) и Мюнхен (Германия), сохранив ежедневное сообщение с этими городами. В отдельные месяцы зимнего сезона также будут скорректированы расписания рейсов на Мадейру и в Прагу (Чехия).
Пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до или после первоначальной даты либо запросить возврат денег.
Зилбертс подчеркнул, что изменения связаны с сезонной оптимизацией маршрутной сети и не влияют на долгосрочные планы развития компании. Зимой airBaltic предложит более 45 прямых направлений из Риги.
Ранее авиакомпания сообщила, что зимой прекратит полеты более чем по десяти маршрутам в странах Балтии. В частности, будут отменены рейсы из Риги в Фару (Португалия), Киттиля (Финляндия), Любляну (Словения), на Мальту, в Марракеш (Марокко), Зальцбург (Австрия) и Дубай (ОАЭ). Полеты в Любляну планируется возобновить летом.
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Также сообщалось, что airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств в рамках процедуры Chapter 11, предусмотренной законодательством США.