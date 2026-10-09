Авиакомпания airBaltic отменила еще пять рейсов из Риги на зимний сезон
Фото: LETA
Самолет airBaltic в аэропорту Риги.
В Латвии

Авиакомпания airBaltic отменила еще пять рейсов из Риги на зимний сезон

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в зимнем сезоне отменит еще пять маршрутов из Риги и сократит частоту полетов по нескольким направлениям, сообщил руководитель отдела airBaltic по связям с общественностью и политическим отношениям Аугустс Зилбертс.

С учетом сезонного спроса зимой не будут выполняться рейсы из Риги в Бухарест (Румыния), Софию (Болгария), Будапешт (Венгрия) и Оулу (Финляндия). Эти маршруты планируется возобновить летом. Авиакомпания также прекратит полеты из Риги в Инсбрук (Австрия).

Зилбертс пояснил, что airBaltic регулярно корректирует маршрутную сеть и расписание, адаптируясь к спросу и рыночным условиям. На операционные расходы также существенно влияют высокие цены на авиационное топливо.

Кроме того, в январе и феврале авиакомпания сократит частоту рейсов из Риги в Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Вену (Австрия) и Мюнхен (Германия), сохранив ежедневное сообщение с этими городами. В отдельные месяцы зимнего сезона также будут скорректированы расписания рейсов на Мадейру и в Прагу (Чехия).

Пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до или после первоначальной даты либо запросить возврат денег.

Зилбертс подчеркнул, что изменения связаны с сезонной оптимизацией маршрутной сети и не влияют на долгосрочные планы развития компании. Зимой airBaltic предложит более 45 прямых направлений из Риги.

Ранее авиакомпания сообщила, что зимой прекратит полеты более чем по десяти маршрутам в странах Балтии. В частности, будут отменены рейсы из Риги в Фару (Португалия), Киттиля (Финляндия), Любляну (Словения), на Мальту, в Марракеш (Марокко), Зальцбург (Австрия) и Дубай (ОАЭ). Полеты в Любляну планируется возобновить летом.

Также сообщалось, что airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств в рамках процедуры Chapter 11, предусмотренной законодательством США.

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