Авиакомпания airBaltic отменила еще пять рейсов из Риги на зимний сезон

Кроме того, в январе и феврале авиакомпания сократит частоту рейсов из Риги в Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Вену (Австрия) и Мюнхен (Германия), сохранив ежедневное сообщение с этими городами. В отдельные месяцы зимнего сезона также будут скорректированы расписания рейсов на Мадейру и в Прагу (Чехия).