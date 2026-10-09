Прощайте, лишние кабинеты! Латвийских чиновников усаживают плотнее друг к другу
Государственные учреждения Латвии взялись за лишние квадратные метры. Служба государственных доходов (VID) сократила используемые площади на 41%, а Регистр предприятий после переезда в новый офис - сразу наполовину. И это не единственные изменения: чиновники пересматривают закупки, сокращают автопарки и учатся обходиться общими рабочими местами.
О том, как государству тратить меньше на содержание офисов и при этом не ухудшать условия работы, говорили 30 сентября на Дне клиента государственного акционерного общества Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).
Место для дискуссии выбрали символичное - здание Valsts biroji на улице Талеяс, 1, в Риге, где несколько государственных учреждений уже работают в общем офисном пространстве.
Главный вопрос звучит вполне практично: зачем оплачивать помещения, которые используются не полностью, если можно организовать работу иначе? Правда, сократить площадь на бумаге проще, чем изменить многолетние привычки сотрудников.
"Каждый неиспользуемый квадратный метр - это расходы, поэтому при планировании помещений необходимо опираться на данные: сколько человек ими пользуются, для каких задач и как часто", - отмечает председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич.
По его словам, уменьшить площади и создать более продуманную рабочую среду вполне реально. Но для этого нужны четкие правила и участие самих сотрудников. Иными словами, недостаточно просто переселить всех в офис поменьше - придется еще и договориться, как в нем работать.
VID: минус 41% площадей и 36 автомобилей
Служба государственных доходов в 2025 году использовала на 41% меньше помещений, чем в 2022-м. При этом оптимизация коснулась не только недвижимости.
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Ведомство пересмотрело расходы на обеспечение офиса и использование транспорта. Согласно представленным данным, в 2026 году расходы на офисное обеспечение по сравнению с 2024 годом сократились на 33 000 евро, или на 57%. За тот же период автопарк уменьшился на 36 транспортных средств.
Получается, что экономить можно не только на аренде и содержании зданий. Иногда полезно пересмотреть и то, сколько всего необходимо для повседневной работы государственного аппарата.
Регистр предприятий: кабинеты уступили место гибкому офису
Регистр предприятий пошел еще дальше в вопросе экономии пространства: после переезда площадь офиса уменьшилась на 50%.
Вместо привычной системы отдельных кабинетов учреждение организовало гибкое рабочее пространство с зонами для разных задач. При планировании учитывали фактическую загруженность помещений, эргономику, микроклимат, возможности для совместной работы и отдыха.
То есть идея не в том, чтобы просто поставить больше столов на меньшей площади. Рабочее пространство попытались организовать так, чтобы оно соответствовало реальным потребностям сотрудников.
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Государственная земельная служба: рабочее место как услуга
Государственная земельная служба поделилась опытом перехода от традиционной аренды помещений к аренде гарантированных рабочих мест в общем офисном пространстве.
Согласно презентации, экономия составляет 3000 евро в год. Кроме того, повседневное администрирование стало проще: одна услуга и один счет.
Важную роль при внедрении новой модели сыграло участие сотрудников. Были установлены четкие правила пользования помещениями, предусмотрены гарантированные рабочие места и возможность занимать дополнительные места при необходимости.
К 2030 году служба планирует сократить площадь на одно рабочее место с 13,32 до 10 квадратных метров. При этом оценка сотрудниками физической рабочей среды должна достичь 8,9 балла из 10.
Экономия на квадратных метрах - только начало
В управлении VNĪ сейчас находятся 69 проектов с общим объемом инвестиций 619,44 млн евро. Компания отвечает за обслуживание и управление сотнями объектов недвижимости и тысячами земельных участков.
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На этом фоне сокращение офисных площадей на 40-50% выглядит вполне конкретным способом уменьшить расходы. Но главный вопрос не в том, сколько квадратных метров удалось освободить. Важно, действительно ли учреждения стали работать эффективнее и не обернулась ли экономия дополнительными неудобствами для сотрудников и посетителей.
Пока приведенные примеры показывают, что резервы для сокращения расходов есть. А еще они напоминают: государственные учреждения тоже могут пересматривать привычные правила работы. Даже если для этого приходится отказаться от собственного кабинета и признать, что рабочий стол не обязательно должен ждать одного и того же человека каждый день.