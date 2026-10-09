Кулбергс: в Латвии должна быть одна из самых эффективных судебных систем в Европе

Он подчеркнул, что задача правительства - не указывать судам, как выносить решения, а обеспечить их необходимыми ресурсами и кадрами. По словам Кулбергса, судебные решения ежедневно влияют на развитие страны, при этом на последних выборах в Сейм избиратели высказались за перемены. Они необходимы и в экономике, которая должна стать главным приоритетом на ближайшие четыре-восемь лет. "Для этого нужны инвестиции, а их привлечение невозможно без справедливого и быстрого правосудия. Подчеркиваю - быстрого!" - заявил премьер-министр.