Кулбергс: в Латвии должна быть одна из самых эффективных судебных систем в Европе
Латвия должна войти в пятерку стран Европы с наиболее эффективными судебными системами, заявил в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс на конференции "Суд вне кодексов: роль Верховного суда в развитии государства и общества".
Он подчеркнул, что задача правительства - не указывать судам, как выносить решения, а обеспечить их необходимыми ресурсами и кадрами. По словам Кулбергса, судебные решения ежедневно влияют на развитие страны, при этом на последних выборах в Сейм избиратели высказались за перемены. Они необходимы и в экономике, которая должна стать главным приоритетом на ближайшие четыре-восемь лет. "Для этого нужны инвестиции, а их привлечение невозможно без справедливого и быстрого правосудия. Подчеркиваю - быстрого!" - заявил премьер-министр.
В качестве примера он привел данные о рассмотрении коррупционных дел: в первой инстанции такие процессы в среднем длятся три года. При этом для предприятий важна не только обоснованность судебного решения, но и скорость его принятия. За время разбирательства компания может обанкротиться, и тогда решение суда утратит практический смысл.
"Эффективное правосудие - основа экономики. Быстрое и справедливое рассмотрение дел - прежде всего быстрое - необходимо для повышения конкурентоспособности и развития предпринимательства", - подчеркнул Кулбергс.
Говоря о безопасности, премьер-министр отметил, что Латвия сталкивается с гибридными действиями, обходом санкций и информационными операциями. В этих условиях верховенство права становится линией обороны, а государство с эффективной и честной судебной системой менее уязвимо.
Кулбергс также указал на необходимость выносить понятные судебные решения и разъяснять их содержание. Цель, по его словам, - вывести Латвию в пятерку стран Европы с наиболее эффективными судебными системами. Достичь этого, считает премьер-министр, помогут в том числе технологии и искусственный интеллект.
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В конференции участвуют судьи Верховного суда Латвии (сенаторы), председатели окружных и районных (городских) судов, судьи Конституционного суда Латвии и Общего суда Европейского союза, а также руководители и судьи высших судов 14 европейских стран. Среди участников также преподаватели Латвийского университета, представители судебной системы и нескольких министерств, а также Совета иностранных инвесторов.