У жителей Балтии, делающих покупки в интернет-магазинах, обнаружили одну странную привычку

Несмотря на отказ от оформления заказа, значительная часть покупателей готова вернуться к покупке. Самая высокая доля таких покупателей в Эстонии – 41%, за ней следуют Латвия с 36% и Литва с 34%. Это означает, что оставленная корзина далеко не всегда свидетельствует об окончательном отказе от покупки. Для многих покупателей это скорее возможность отложить принятие решения. Более низкая цена, скидки и бесплатная доставка – наиболее часто упоминаемые факторы, которые могли бы побудить покупателей вернуться к оставленной корзине.