У жителей Балтии, делающих покупки в интернет-магазинах, обнаружили одну странную привычку
Отказ от оформления покупки после добавления товаров в корзину интернет-магазина стал привычным явлением в странах Балтии. Согласно исследованию HUBEL, хотя бы раз оставляли неоплаченную корзину 86% жителей Латвии, 93% жителей Эстонии и 91% жителей Литвы, совершающих покупки в интернете.
Поведение покупателей в странах Балтии различается. Жители Эстонии чаще всего сравнивают предложения и особенно внимательно оценивают цены – 58% назвали одной из причин отказа от покупки возможность найти более выгодное предложение в другом месте, а 66% отметили, что вернуться к оформлению заказа их прежде всего побудила бы более низкая цена товара.
Жители Латвии чаще предпочитают откладывать покупку – 38% после отказа от оформления заказа говорят себе: "Я могу купить это позже". Это самый высокий показатель среди стран Балтии. В свою очередь, жители Литвы чаще задумываются о самой необходимости покупки – 36% признают, что не уверены, действительно ли им нужен выбранный товар, и столько же просто передумали его покупать.
Несмотря на отказ от оформления заказа, значительная часть покупателей готова вернуться к покупке. Самая высокая доля таких покупателей в Эстонии – 41%, за ней следуют Латвия с 36% и Литва с 34%. Это означает, что оставленная корзина далеко не всегда свидетельствует об окончательном отказе от покупки. Для многих покупателей это скорее возможность отложить принятие решения. Более низкая цена, скидки и бесплатная доставка – наиболее часто упоминаемые факторы, которые могли бы побудить покупателей вернуться к оставленной корзине.
Исследование проводилось с 24 сентября по 4 октября 2026 года. В ходе онлайн-опроса были опрошены 1201 покупатель интернет-магазинов в возрасте от 18 до 64 лет из Латвии, Литвы и Эстонии.
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Ранее Otkrito.lv писал о том, что в латвийских магазинах полно покупателей, но скоро все может измениться.